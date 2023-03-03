Правительство России усиливает информационно-аналитическое взаимодействие с регионами. Данные региона по социально-экономическому и научно-техническому развитию будут использованы аналитическим центром при правительстве РФ для разработки предложений руководству страны. Соответствующее соглашение между аналитическим центром и правительством Башкортостана было подписано в Уфе в Центре управления республикой 3 марта.

Фундаментом для принятий управленческих решений является аналитика данных в различных сферах и направлениях. Один из важнейших инструментов — анализ обратной связи с гражданами. Аналитику на основе этих данных в 84 субъектах РФ обеспечивают Центры управления регионами — подразделения АНО «Диалог Регионы». Приоритетной задачей является формирование системного подхода, учитывающего не только запросы граждан, но и экономические показатели, ресурсы и потребности территорий.

По словам заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, соглашение о сотрудничестве открывает новые возможности для развития совместных цифровых проектов ЦУР Башкортостана и координационного центра правительства РФ.

«Запрос федерального центра на комплексные аналитические продукты, отвечающие вызовам времени, ставит перед нами новые задачи. Это необходимость формирования единого окна работы со всеми ведомствами. Это обогащение за счет притока новых достоверных данных. И, конечно же, тиражирование лучших практик. Партнерство с регионами напрямую — даст мультипликативный эффект и усилит экспертизу государственных инициатив в долгосрочной перспективе», — заявил вице-премьер.

Башкортостан стал десятым регионом, с которым аналитический центр при правительстве РФ подписал соглашение. В число 10 пилотных территорий, в которых создаются региональные координационные центры, входят также Тульская, Белгородская, Калужская, Оренбургская, Иркутская области, республики Адыгея и Чувашия, Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Сформированная система способствует расширению лучших практик по работе с данными, инцидентами и созданию цифровых аналитических продуктов для поддержки принятия решений.

Выгодным отличием Центра управления Республики Башкортостан от других ЦУР является отдельное направление — экономическая аналитика и разработка собственных цифровых сервисов. Сейчас специалистами ЦУР используется 85 дашбордов по 19 экономическим тематикам. Фактически управленческие решения в регионе уже принимаются на основе данных обратной связи с жителями и социально-экономического блока.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул, что информационное взаимодействие республики с федеральным центром и обмен достоверными данными — необходимое условие для гармоничного и стабильного развития.

«Интеграция с аналитическим центром позволит задать новый импульс для социально-экономического развития республики. Очень важно оперативно подсвечивать наиболее проблемные темы, волнующие жителей, и те вопросы, решение которых требует внимания федерального центра. Нам еще предстоит разработать дорожную карту и, безусловно, опыт коллег для нас очень ценен», — отметил Радий Хабиров.

В ходе визита Дмитрию Чернышенко также рассказали о деятельности республиканского Ситуационного центра, который работает на базе ЦУР Башкортостана с ноября 2020 года. За это время операторам кол-центра от жителей республики поступило более миллиона звонков по различным вопросам. На базе ЦУР работают Корпорации развития Республики Башкортостан и Центр стратегических инициатив, отвечающие за развитие экономического потенциала региона и особой экономической зоны «Алга». В качестве мер поддержки резидентам предоставляются налоговые льготы, пониженный коэффициент на аренду земельных участков и таможенные преференции.