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Вчера, 22:18

Дмитрий Чернышенко принял участие в православной службе в храме Рождества Богородицы в Уфе

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Сегодня заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили кафедральный Собор Рождества Богородицы в Уфе. Дмитрий Чернышенко принял участие в православной службе, а также провёл встречу с Митрополитом Уфимским и Башкортостанским Никоном.

Владыка рассказал московскому гостю, что церковь была построена в 1901–1909 годах, в основном, на средства уфимского купца-храмоздателя, Никифора Патокина.

Архитектурой Рождественского храма был избран «кирпичный стиль», только что опробованный при возведении градо-уфимской Никольской вокзальной церкви. Стилистика узорочья темно-красного кирпича церковных стен, развитая и усовершенствованная в эпоху Александра III, стала символом возвращения к архитектурным традициям допетровской Руси.

Современный вид храма отличается от первозданного. Сегодня кафедральный Собор Рождества Богородицы представляет собой здание небесно-голубого цвета с золотыми куполами. Высота собора достигает 21 метра, вместе с колокольней — 47 метров. В отделке стен и пола использовали итальянский розовый камень, а также белый и желтый мрамор из Греции и Пакистана. Мозаика насыщенного изумрудного оттенка — минералы из Италии, а образцы серо-голубых тонов — южноафриканский гранит. Все стены и потолки покрывает затейливая роспись.

Рождество-Богородицкий храм — главный и самый большой православный собор Уфы.

Автор:Азат Гиззатуллин
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