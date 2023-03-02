Государство поддержит: как в Башкирии оказывается социальная помощь

В Башкирии социальная защита населения всегда стояла во главе угла. Максимальная поддержка, уважительное отношение и добросердечие к пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми - в традициях жителей республики. Закономерно, что и львиная доля расходов, заложенных в республиканский бюджет, или порядка 70 процентов — социальные расходы.

«Мы живём в переломные годы, время изменения глобального мирового порядка, открытого противостояния с враждебным к нам коллективным Западом. На нашу страну, на всех нас идёт огромное давление, обрушены беспрецедентные санкции», — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров в своем ежегодном послании депутатам республики.

33 миллиарда для 1,2 миллиона жителей

На сегодняшний день из более чем четырехмиллионного населения Башкирии различные меры соцподдержки получают примерно 1,2 млн человек, а с учетом членов семьи — 1,7 млн жителей.

Естественно, любая социальная помощь всегда привязана к деньгам. В прошлом году на предоставление мер соцподдержки в республике направлено более 33 млрд рублей. Из них почти 16 млрд рублей - или 48 процентов выделены из регионального бюджета. Для сравнения: в 2021 году на эти цели направлено 31,6 млрд рублей, сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

«Особо отмечу: в Башкирии большое внимание уделяется социальной поддержке старшего поколения и семей с детьми, — заявила руководитель регионального минтруда Ленара Иванова. — Из 1,2 млн получателей мер соцподдержки более 453 тысяч — пожилые люди. В целом на поддержку старшего поколения из республиканского бюджета было выделено в прошлом году около 4,5 млрд рублей».

Важно, что, помимо непосредственно финансовой помощи, в регионе уделяется особое внимание реализации отдельных программ по продлению активного долголетия. Речь в первую очередь идет об обучении пенсионеров в «Народном университете третьего возраста», начатом еще в 2011 году. Всего за эти 11 лет обучены более 101 тысячи пенсионеров республики по 23 различным направлениям.

Не меньшей популярностью пользуется проект «Башкирское долголетие», благодаря которому в регионе появились сертификаты номиналом 2 тысячи рублей для пожилых людей на участие в познавательных программах, физкультурно-оздоровительных и досуговых мероприятиях. Ежегодно на оплату таких сертификатов из республиканского бюджета выделяется 2,5 млн рублей.

Что касается семей с детьми, то в Башкирии только в прошлом году 241 тысяча таких семей получили более 21,3 млрд рублей господдержки «против» 16,7 млрд рублей в 2020 году.

Социальный контракт

Для снижения уровня бедности в Башкирии продолжается предоставление адресной помощи на основании социального контракта. В целом за 2022 год в регионе заключено 5 160 таких контрактов на общую сумму 613,5 млн рублей.

«Это не просто слова — 5 160 семей почти выбрались из бедности», — подчеркнула на заседании коллегии республиканского минтруда Ленара Иванова.

Из 5 160 заключенных в прошлом году социальных контрактов 1 797 связаны с поиском работы. Еще 1 118 касаются осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, 958 — ведения личного подсобного хозяйства, 1 287 — осуществления иных мероприятий.

«Направление по созданию новых рабочих мест для жителей сейчас будет очень востребовано, — отмечал ранее Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя предоставление адресной помощи на основании социального контракта. — Благодаря этому наша республика уже вышла на рекордно низкие показатели по безработице. Однако необходимо мониторить ситуацию на рынке труда, чтобы вовремя предлагать соискателям новые формы занятости».

Поддержка мобилизованных и членов их семей

По решению Главы республики Радия Хабирова в преддверии 2023 года все мобилизованные и члены их семей получили единовременную денежную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого. В общей сложности такое пособие выплачено почти 20 тысячам жителей Башкирии на общую сумму более 397 млн рублей.

«Мы ввели региональные выплаты, приняли более 30 новых мер поддержки родителей, жен и детей участников спецоперации, — рассказал ранее Радий Хабиров. — Прошу администрации районов и городов, активистов волонтёрского штаба имени Шаймуратова помогать семьям наших воинов в решении жизненных и бытовых вопросов».

Кроме того, принято решение, что при назначении отдельных региональных мер поддержки в доходах семьи не учитываются доходы участников спецоперации.

Социальное обслуживание

Сфера социального обслуживания в Башкирии выделяется разнообразием предоставляемых услуг и технологий. Среди них — социальное обслуживание на дому, в полустационарной и стационарной формах, стационарозамещающие технологии, а также система платных социальных услуг.

В целом по республике получателями социальных услуг являются около 44,5 тысячи пожилых людей и инвалидов. Из них в домах-интернатах и психоневрологических интернатах проживают 7,5 тысячи человек, 4,5 тысячи из которых — недееспособные люди.

Как сообщал ранее «Башинформ», в прошлом году республика включена в пилотный проект по апробации механизмов государственного соцзаказа по направлению «социальное обслуживание» в форме социального сертификата. В «пилоте» участвуют 55 негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги на дому. Надомное обслуживание по этим сертификатам уже получили более 36,3 тысячи человек на сумму 662 млн рублей.

Безусловно, важную роль в эффективности социального обслуживания играет доступность услуг, поскольку для человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, необходимо получить помощь «здесь и сейчас». Поэтому совсем не случайно, что в апреле 2022 года в каждом районе и городе Башкирии появились так называемые службы социальных координаторов.

Ключевая функция таких служб — выявление пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах, а также содействие в их получении. С апреля прошлого года социальные координаторы обошли по домам более 10 тысяч жителей республики. Из них 4,5 тысячи человек начали получать социальное обслуживание на дому. Благодаря работе социальных координаторов еще около 700 человек помещены в стационарные учреждения.

Добавим, что государственная услуга по признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в Башкирии выведена на Единый портал государственных услуг. Так что, теперь каждый может обратиться за услугой, не выходя из дома, через госуслуги.

Еще одно достижение 2022 года — впервые в республике благодаря нацпроекту «Демография» на условиях софинансирования был построен новый жилой корпус Благовещенского психоневрологического интерната на 60 мест.

Реабилитация детей-инвалидов

В Башкирии в прошлом году, за счет средств республиканского бюджета продолжилась выдача сертификатов на реабилитацию детей-инвалидов и на обеспечение некоторых категорий инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР). Выданы почти 3,3 тысячи сертификатов на реабилитацию детей-инвалидов на общую сумму около 141 млн рублей и еще около 2,2 тысячи сертификатов на обеспечение техсредствами реабилитации на сумму 35 млн рублей.

Всего с 2019 года в регионе оформлено около 8,5 тысячи сертификатов на реабилитацию ребенка-инвалида на общую сумму более 353,93 млн рублей. На обеспечение отдельных категорий инвалидов ТСР выданы более 4,6 тысячи сертификатов на общую сумму свыше 61,88 млн рублей.

В целом за 2022 год социальные услуги в реабилитационных центрах республики получили почти 16,4 тысячи детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

«В реализации сертификатов на реабилитацию участвовали в прошлом году более 70 поставщиков реабилитационных услуг, включая 18 некоммерческих организаций и двух индивидуальных предпринимателей», — сообщили в минтруде региона.

А пока Башкирия уже занимает второе место в рейтинге регионов России по реализации механизмов поддержки и обеспечения доступа негосударственных организаций к бюджетным средствам. Рейтинг подготовлен минэкономразвития РФ и агентством стратегических инициатив (АСИ).

В настоящее время на исполнение негосударственным поставщикам переданы семь услуг, пять из которых — по линии социального обслуживания. В этом году региональный минтруд планирует проработать и в последующем передать негосударственным организациям оказание услуг по сопровождаемому проживанию людей с инвалидностью, организации кризисных центров для безопасного пребывания женщин с детьми, пострадавших от насилия, и по реабилитации инвалидов трудоспособного возраста.

Также по данным этого рейтинга, Башкирия на протяжении последних шести лет продолжает обеспечивать себе лидирующие позиции среди регионов России по количеству созданных частных пансионатов для пожилых и инвалидов с применением механизмов государственно-частного партнерства. Среди них — частные пансионаты в Ирсаево Мишкинского района, в Шарипово Кушнаренковского района, в селе Табынское и деревне Татарский Саскуль Гафурийского района.

«Экономия бюджета республики на создание 110 койко-мест составила 550 млн рублей. Кроме того, создано 50 рабочих мест на селе», — отметила глава минтруда Башкирии Ленара Иванова и напомнила, что в конце 2022 года заключено очередное концессионное соглашение о создании в селе Канлы Кушнаренковского района пансионата на 36 койко-мест.

В первом квартале 2023 года планируется открытие еще одного частного пансионата в деревне Пушкинское Иглинского района на 22 койко-места. В стадии проработки находится проект по созданию седьмого негосударственного пансионата для пожилых и инвалидов в селе Старогумерово Кушнаренковского района, рассчитанного уже на 60 человек.

Электронные сертификаты на средства реабилитации

Федеральное казначейство сейчас работает над внедрением электронных сертификатов в регионах. По поручению президента России Владимира Путина правительство активно внедряет механизмы выплат нуждающимся — единое пособие и специальные льготы. Средства социальной помощи можно максимально быстро и необременительно получить с помощью электронных сертификатов.

Всего в 2022 году было выпущено 160 тысяч электронных сертификатов, с помощью которых можно было приобрести 240 видов средств реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

42 тысячи россиян уже воспользовались такой возможностью, совершив 76 тысяч операций на сумму более 1,8 млрд рублей. К механизму подключены 2 тысячи магазинов и 138 интернет-магазинов, обеспечивающих широкий выбор средств реабилитации.

В 2023 году поставлена задача внедрить электронные сертификаты в регионах, чтобы региональные меры поддержки имели адресный характер.

«Для казначейства важно обеспечивать быстрые прямые платежи в пользу граждан, особенно когда это касается социальных выплат или, например, выплат в нерабочие, выходные и праздничные дни», — подчеркнул руководитель ведомства Роман Артюхин.

Для этого используется сервис прямых платежей национальной карты «Мир». Пока он доступен для 102 видов выплат, включая те, что поступают из социального фонда. В 2022 году с его помощью проведено 15,5 млн мгновенных платежей на общую сумму 200 млрд рублей.

«Важно, чтобы все положенные социальные выплаты люди получали вовремя и без сбоев. Здесь казначейство играет ключевую роль», — подчеркнул председатель правительства России Михаил Мишустин.