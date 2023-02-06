Средства материнского капитала можно потратить на ежемесячные выплаты на детей до трёх лет

Правительство России утвердило постановление, по которому семьи с небольшими доходами теперь могут оформить ежемесячную выплату из материнского капитала вне зависимости от очерёдности рождения ребёнка. Ранее такую выплату можно было получить только на второго ребёнка.

В документе говорится, что выплата назначается семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц. Получать её можно до тех пор, пока ребёнку не исполнится трёх лет. Если в семье несколько детей до трёх лет, то выплату можно оформить на каждого из них.

Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребёнка в месяц. В среднем по стране это 13,9 тыс. рублей. Кроме того, семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из материнского капитала.

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно через портал госуслуг, при личном визите в МФЦ или отделение Социального фонда России.

«Новые правила применяются с начала текущего года, все технические возможности созданы, на портале госуслуг уже открыта форма заявления, а также обеспечено межведомственное взаимодействие, которое избавляет родителей от сбора справок», – отметил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.