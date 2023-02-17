С этого года объединили Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Два ведомства делали примерно одно и то же, но часто возникала путаница. К примеру, пособия по уходу за детьми до 1,5 лет работающие мамы получали в ФСС, а неработающие – с ПФР. И такая же ситуация была с единовременными пособиями при рождении ребенка. Также инвалиды получали выплаты с ПФР, а технические средства реабилитации – с ФСС. Теперь структура одна и недопониманий среди граждан станет меньше.
Объединение фондов – это упрощение процедуры выплат, а не изменение правил их назначения. Никаких перерегистраций и переоформлений делать не нужно! Пенсии и положенные вам социальные выплаты будут приходить как раньше. Адреса клиентских служб в Башкортостане по ссылке.