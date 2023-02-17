Что жителям Башкирии надо знать про единое пособие. Самое главное
Совместно с экспертами республиканского отделения Социального фонда РФ и ЦУР Башкортостана отвечаем на самые главные вопросы про единое пособие.
С 1 января 2023 года пять действовавших ранее мер социальной поддержки объединили в единое пособие на детей и беременных женщин. Получать его будут сначала женщины начиная с 12-й недели беременности, а потом родители детей до 17 лет. Правила оформления теперь единые. Назначает пособие Социальный фонд РФ — так называется новая структура, объединившая Пенсионный фонда и Фонд социального страхования.
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Кому положено единое пособие
Единое пособие положено семьям:

• Где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. В Башкирии это 12 650 рублей на человека.

• Проходящим по критерию нуждаемости.

Оформить пособие может беременная женщина, вставшая на учет, а на ребенка – один из родителей или опекунов.
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Как посчитать размер пособия
Размер пособия не фиксированный, как ранее, а зависит от доходов семьи и размера прожиточного минимума в регионе.

- Базовый размер выплаты на ребенка до 17 лет – 6135,5 рубля (50% прожиточного минимума для детей).

- Если с учетом этой суммы доходы семьи все равно ниже минимума, то семье полагается 9203,25 руб. (75% прожиточного минимума для детей), а если и этого недостаточно, то по 12 271 рублей на ребенка.

- Размер выплаты для беременных считается также, но из расчета прожиточного минимума для трудоспособного населения (см. схему).
При расчете считаются доходы за год, но отчет идет за месяц до даты подачи заявления. Если вы обращаетесь за выплатой в феврале 2023 года, то будут учитываться доходы с января 2022 года по декабрь 2022 года включительно. Важно - доходы семьи учитываются до вычета налогов.
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Что за объединение фондов? Как это коснется меня?
С этого года объединили Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Два ведомства делали примерно одно и то же, но часто возникала путаница. К примеру, пособия по уходу за детьми до 1,5 лет работающие мамы получали в ФСС, а неработающие – с ПФР. И такая же ситуация была с единовременными пособиями при рождении ребенка. Также инвалиды получали выплаты с ПФР, а технические средства реабилитации – с ФСС. Теперь структура одна и недопониманий среди граждан станет меньше.

Объединение фондов – это упрощение процедуры выплат, а не изменение правил их назначения. Никаких перерегистраций и переоформлений делать не нужно! Пенсии и положенные вам социальные выплаты будут приходить как раньше. Адреса клиентских служб в Башкортостане по ссылке.
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Что считается доходом семьи
При расчете доходов семьи учитываются:
• Зарплата (у силовиков – денежное довольствие)

•Доходы от бизнеса (за вычетом понесенных расходов), в том числе у самозанятых

•Авторские гонорары

•Пенсии

•Стипендии

•Пособия, в том числе по безработице и по больничным листам

•Меры соцподдержки, в том числе компенсации ЖКУ

•Алименты

•Доходы от продажи ценных бумаг, банковских вкладов, продажи и сдачи в аренду имущества, выигрышей в лотерею

•Доходы, полученные за рубежом

•Выплаты пенсионных накоплений умершего человека его наследникам

•Доходы судей, вышедших в отставку

•Компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей (например, деньги за сдачу крови, выплаты учителям за работу на ЕГЭ и др.).
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Что НЕ учитывается как доход семьи
•Ранее полученные пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;

•Ранее полученные пособия на детей от 3 до 17 лет, первого и третьего ребенка;

Важно! Не считаются только уже выплаченные пособия детям, на которых подано заявление. Поэтому выгоднее всего подавать заявление на всех детей в семье одновременно!

•Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих;

•Материнский капитал;

•Единовременная помощь пострадавшим от стихийного бедствия, страховые выплаты

•Ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы;

•Пособия, алименты и выплаты на детей, которые на момент назначения старше 18 лет;

•Выплаты по социальному контракту;

•Налоговые вычеты;

•Социальное пособие на погребение;

•Компенсация за изготовление и установку надгробных памятников;

•Единовременная материальная помощь на лечение ребенка;

•Компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидом технические средства реабилитации;

•Ежемесячные выплаты на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию;

•Все доходы мобилизованных граждан;

•Единовременные выплаты в связи с гибелью или получением увечья военнослужащих.
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Что такое «комплексная оценка нуждаемости»?
При расчете пособий смотрят, не только сколько семья зарабатывает, но и чем владеет. Это защита от ситуаций, когда вся семья работает неофициально, купила много квартир, ездят на дорогих машинах, а по бумажке – малоимущие. Для получения пособия на момент подачи заявления можно иметь:

Квартиру любой площади. Если их несколько, то общая площадь не более 24 кв. м на члена семьи.

Дом. Если их несколько, то общая площадь не более 40 кв. м на члена семьи.

Машину. Если она младше пяти лет, то мощность двигателя не должна превышать 250 лошадиных сил. Многодетные семьи, семьи с инвалидом, семьи, которым машину дало государство, могут иметь два транспортных средства, а семьи с четырьмя и более детьми могут превышать лимит в 250 «лошадей».

Мотоцикл. Два мотоцикла могут иметь многодетные семьи, семьи с инвалидом или если мотоцикл получен в качестве меры поддержки.

Катер или лодку младше пяти лет. Маломерные суда старше пяти лет не учитываются.

Трактор, комбайн или другую самоходную технику не старше пяти лет. Если старше или семья получила вторую технику в рамках соцподдержки - не учитывается.

Нежилое строение или помещение.

Земельный участок в городской местности общей площадью не более 25 соток, а в сельской - не более гектара. Принадлежность считается по месту регистрации подающего заявление.

Дачу или садовый дом.

Гараж, стоянку или машиноместо. Если семья получила автомобиль в рамках соцподдержки - парковочных мест можно два.

Вы можете владеть имуществом из каждой графы. То есть иметь и дом, и квартиру, и дачу, и лодку, и машину. Главное, в каждом пункте не выходить за прописанные лимиты.
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При оценке нуждаемости семьи не учитываются:
•Недвижимость опекаемых детей

•Если семья владеет суммарно менее чем 1/3 доли имущества

•Имущество и транспорт, находящиеся в розыске или под арестом

•Дома, квартиры и земельные участки, полученные и полностью оплаченные государством

•Квартиры, признанные непригодными для проживания

•Квартиры, где живет член семьи, страдающий хроническим заболеванием, при котором невозможно совместное проживание (например, туберкулез)

•Нежилые хозяйственные постройки на садовых земельных участках, землях для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства

•Земельные участки для сельскохозяйственного производства

•Сбережения на вкладах, если счет закрыт не менее чем за шесть месяцев до обращения за пособием.
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Что такое правило нулевого дохода?
Чтобы получать пособие, каждый совершеннолетний член семьи должен хотя бы несколько месяцев в году иметь официальный доход. Если дохода не было, то 10 из 12 месяцев должны быть закрыты объективными жизненными обстоятельствами. Правило нулевого дохода не распространяется на мобилизованных граждан.
Вот перечень причин, из-за которых можно не иметь доход:
•уход за ребёнком до трёх лет;

•студент-очник, не получающий стипендию;

•уход за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы (в том числе с детства) или престарелым старше 80 лет;

•лечение более трех месяцев;

•военная служба, включая не более трех месяцев после демобилизации;

•лишение свободы, включая не более трех месяцев после освобождения;

•статус безработного - не более шести месяцев;

•беременность не менее шести месяцев или беременность не менее 12 недель на дату обращения;

•единственный родитель несовершеннолетнего ребенка;

•один из взрослых членов многодетной семьи;

• взрослые члены семей относятся к коренным народам Севера.
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Как оформить единое пособие
Подать заявление можно
- через Госуслуги

- в офисе Социального фонда России по месту жительства. Адреса клиентских служб в Башкортостане по ссылке

- в удобном для вас МФЦ.
Подать нужно только заявление. Социальный фонд самостоятельно запросит в других структурах необходимые документы. В редких жизненных ситуациях вас могут попросить донести нужную справку.

Заявление рассматривают 10 дней, в редких случаях – до 30 дней. Если что-то пошло не так, вам пришлют уведомление об отказе и неточности нужно будет исправить. Новое заявление можно подать в любое время после устранения причины отказа. Если все в порядке, в течение пяти дней после положительного решения вы получите первый транш.

Единая дата выплаты через банки – 3-е число каждого месяца, а через почту с 3-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. То есть пособие за март вы получите с 3 по 25 апреля.

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Как быть тем, кто уже получает пособия по-старому?
В 2023 году действует переходный период. Вот главные его параметры:

•Если беременная женщина начала получать пособие в 2022 году, она получает его по прежним правилам и в прежнем размере до тех пор, пока не подаст новое заявление на единое пособие.

•Если семья получала пособие на ребенка в 2022 году, она будет получать его и в этом по прежним правилам до окончания срока, на который пособие назначено.

•Родители детей до трех лет, рождённых до 1 января 2023 года, могут выбрать, что им выгоднее – получать старые выплаты до трехлетия ребенка или перейти на единое пособие.

•На детей, рожденных в 2023 году, пособия оформляются только по новым правилам.
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Куда обращаться, если остались вопросы?
• Позвонить в Единый контакт-центр по номеру
8-800-600-00-00
(круглосуточно)
Региональный контакт-центр
8 (800) 600-02-21
График работы:
понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00
пятница: с 9.00 до 16.45
суббота, воскресенье - выходные дни.

• Задать вопрос в социальных сетях Социального фонда России по Республике Башкортостан:

• Спросить у чат-бота ЦУР Башкортостана про единые пособия, он доступен по этой ссылке

Подготовил – Станислав Шахов.
Дизайн – Валерия Любина.
Фото – freepik.com
17.02.2023