При расчете пособий смотрят, не только сколько семья зарабатывает, но и чем владеет. Это защита от ситуаций, когда вся семья работает неофициально, купила много квартир, ездят на дорогих машинах, а по бумажке – малоимущие. Для получения пособия на момент подачи заявления можно иметь:



Квартиру любой площади. Если их несколько, то общая площадь не более 24 кв. м на члена семьи.



Дом. Если их несколько, то общая площадь не более 40 кв. м на члена семьи.



Машину. Если она младше пяти лет, то мощность двигателя не должна превышать 250 лошадиных сил. Многодетные семьи, семьи с инвалидом, семьи, которым машину дало государство, могут иметь два транспортных средства, а семьи с четырьмя и более детьми могут превышать лимит в 250 «лошадей».



Мотоцикл. Два мотоцикла могут иметь многодетные семьи, семьи с инвалидом или если мотоцикл получен в качестве меры поддержки.



Катер или лодку младше пяти лет. Маломерные суда старше пяти лет не учитываются.



Трактор, комбайн или другую самоходную технику не старше пяти лет. Если старше или семья получила вторую технику в рамках соцподдержки - не учитывается.



Нежилое строение или помещение.



Земельный участок в городской местности общей площадью не более 25 соток, а в сельской - не более гектара. Принадлежность считается по месту регистрации подающего заявление.



Дачу или садовый дом.



Гараж, стоянку или машиноместо. Если семья получила автомобиль в рамках соцподдержки - парковочных мест можно два.



Вы можете владеть имуществом из каждой графы. То есть иметь и дом, и квартиру, и дачу, и лодку, и машину. Главное, в каждом пункте не выходить за прописанные лимиты.

