Новости Башкортостана и Уфы
73.63
+0.84
78.67
+0.62
86.26
-0.35
-8 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 11:23

Единовременное пособие при рождении ребенка получили более 28 тысяч семей Башкирии

Наталья Овчарук
Фото:Наталья Овчарук

Единовременное пособие при рождении ребенка получили в прошлом году 28 260 семей республики, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда по Башкирии.

«Общая сумма направленной родителям материальной поддержки превысила 662,2 млн рублей. Выплата предоставлялась маме или папе на каждого появившегося в семье ребенка», — уточнил заместитель управляющего отделением Социального фонда по региону Фаниль Вахитов.

Пособие при рождении положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители.

Так, работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Неработающему родителю для оформления выплаты необходимо подать заявление в клиентскую службу Социального фонда или многофункциональный центр, который оказывает такую услугу. Заявление принимается и на портале госуслуг.

По действующим правилам, пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.

С 1 февраля 2023 года размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 26 345 рублей.

Что положено семьям Башкирии в 2023 году, можно узнать в этом материале «Башинформа».

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика