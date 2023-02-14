Единовременное пособие при рождении ребенка получили более 28 тысяч семей Башкирии

Единовременное пособие при рождении ребенка получили в прошлом году 28 260 семей республики, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда по Башкирии.

«Общая сумма направленной родителям материальной поддержки превысила 662,2 млн рублей. Выплата предоставлялась маме или папе на каждого появившегося в семье ребенка», — уточнил заместитель управляющего отделением Социального фонда по региону Фаниль Вахитов.

Пособие при рождении положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители.

Так, работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Неработающему родителю для оформления выплаты необходимо подать заявление в клиентскую службу Социального фонда или многофункциональный центр, который оказывает такую услугу. Заявление принимается и на портале госуслуг.

По действующим правилам, пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.

С 1 февраля 2023 года размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 26 345 рублей.

Что положено семьям Башкирии в 2023 году, можно узнать в этом материале «Башинформа».