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Вчера, 16:42

Гостем первого фестиваля «Terra Bashkiria. Туристический сезон 2023» в Уфе стал Дмитрий Чернышенко

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

3 марта в Уфе заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили креативное пространство «Арт-квадрат», расположенное в историческом центре столицы республики. Здесь работают шоу-румы, галереи, заведения общественного питания, спортивные и творческие площадки.

На территории «Арт-квадрата» 3 марта состоялся первый фестиваль «Terra Bashkiria. Туристический сезон 2023». В рамках масштабного события прошла презентация достижений, перспектив и проектов развития туристической отрасли республики, о которых ранее писал «Башинформ». Отметим, в 2022 году в Башкортостане совершили 1,9 млн турпоездок, а в этом году планируют довести их число до 2,3 млн.

«Башкортостан обладает колоссальными туристическими ресурсами и уникальным набором туристических направлений. Наш бриллиант  – это пещера Шульган-таш. По распоряжению Главы республики в прошлом году там открылся уникальный объект – современный музей по всем международным стандартам. Он круглогодично принимает туристов со всей России и зарубежья. Еще один проект – развитие придорожного сервиса в республике. Указом Главы Башкортостана поставлена задача – в ближайшее время должна появиться тысяча таких объектов», - рассказал первый заместитель премьер–министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Удобное географическое расположение, транспортная доступность, уникальное природно-рекреационные условия стимулируют развитие туристического потенциала Башкортостана, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко. – Сегодня важно в сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ» привлекать инвестиции для создания новых объектов размещения с учётом ежегодно растущего турпотока в регион.

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров ознакомились с тематическими зонами фестиваля, в том числе традиционными ремёслами народов республики, сувенирной продукцией, туристической техникой и оборудованием, стендами санаторно-курортных учреждений и отраслевыми проектами — «Башкирское долголетие. Туризм», «Уфимский марафон», «Башкирские каникулы».

Руководитель региона рассказал о главных достопримечательностях республики.

Автор:Азат Гиззатуллин
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