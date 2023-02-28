«Цветок курая» для туриндустрии Башкирии-2023

Акцент — на прямые перелеты

В последнее время из Башкирии в ближнее зарубежье отправляется все больше прямых авиарейсов. К примеру, 16 февраля еще одна из российских авиакомпаний открыла полетную программу из Уфы в Душанбе. Спустя всего день, 17 февраля, стартовали прямые авиаперелеты «Уфа — Самарканд».

«Считаю это отличной новостью и очень рад, что наше решение об открытии авиасообщения в этом направлении поддержали коллеги из Узбекистана. Самарканд — действительно один из самых привлекательных городов Азии, древний и очень красивый. Да и в целом в Узбекистане есть что посмотреть. А Уфе и Башкирии есть что показать гостям. Уверен, туристы с обеих сторон будут довольны», — цитировал «Башинформ» Радия Хабирова.

На очереди — прямые рейсы из Уфы в Минск, которые были приостановлены в 2021 году. Уже в понедельник, 6 марта, из уфимского аэропорта вылетит первый самолет в столицу Беларуси — Минск.

Как неоднократно заявлял Радий Хабиров, прямые авиарейсы из Уфы в Минск — принципиальный вопрос.

«Между нашей республикой и Беларусью сложились тесные, партнерские отношения, — отметил Глава Башкирии. — Мы наладили крепкие связи в сфере торговли, промышленности, культуры, туризма. Планируем их и дальше развивать. Ждем, что еще одним серьезным драйвером для этого станет форум регионов двух стран, который пройдет в июне в Уфе».