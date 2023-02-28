«Цветок курая» для туриндустрии Башкирии-2023

Туризм и индустрия гостеприимства в Башкирии находятся сейчас на этапе интенсивного развития. Об этом шла речь на оперативном совещании регионального правительства, состоявшемся накануне.
Наша республика становится более узнаваемой и привлекательной для туристов. Внимание и поддержка, которые сегодня получает отрасль, уже дают свои результаты, констатируют эксперты.
«Башинформ», в преддверии нового туристического сезона, открытием которого негласно считается 1 мая, «нарисовал» свой «цветок курая» в сфере туризма. Или иначе — выделил семь наиболее перспективных направлений туризма в 2023 году.
В последнее время из Башкирии в ближнее зарубежье отправляется все больше прямых авиарейсов. К примеру, 16 февраля еще одна из российских авиакомпаний открыла полетную программу из Уфы в Душанбе. Спустя всего день, 17 февраля, стартовали прямые авиаперелеты «Уфа — Самарканд».
«Считаю это отличной новостью и очень рад, что наше решение об открытии авиасообщения в этом направлении поддержали коллеги из Узбекистана. Самарканд — действительно один из самых привлекательных городов Азии, древний и очень красивый. Да и в целом в Узбекистане есть что посмотреть. А Уфе и Башкирии есть что показать гостям. Уверен, туристы с обеих сторон будут довольны», — цитировал «Башинформ» Радия Хабирова.
На очереди — прямые рейсы из Уфы в Минск, которые были приостановлены в 2021 году. Уже в понедельник, 6 марта, из уфимского аэропорта вылетит первый самолет в столицу Беларуси — Минск.
Как неоднократно заявлял Радий Хабиров, прямые авиарейсы из Уфы в Минск — принципиальный вопрос.
«Между нашей республикой и Беларусью сложились тесные, партнерские отношения, — отметил Глава Башкирии. — Мы наладили крепкие связи в сфере торговли, промышленности, культуры, туризма. Планируем их и дальше развивать. Ждем, что еще одним серьезным драйвером для этого станет форум регионов двух стран, который пройдет в июне в Уфе».
В 2023 году туристский поток в Башкирии планируется увеличить до 2,3 млн поездок, сообщил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.
Для сравнения: объем туристского потока в 2022 году составил в Башкирии 1,9 млн поездок, информировал накануне «Башинформ».
«По этому показателю Башкирия заняла третье место в Приволжском федеральном округе и 13-е — в Российской Федерации, — подчеркнул Афзалов. — Коллективные средства размещения региона приняли более 1,2 млн человек. Здесь мы вторые в ПФО и девятые - в России».
Между тем по востребованности курортов Башкирия лидирует среди регионов Приволжья и занимает сейчас почетное пятое место в России. Так, в целом за 2022 год в санаториях республики отдохнули более 224 тысяч человек.
Как сообщал «Башинформ», в национальном туристическом рейтинге по итогам 2022 года Башкирия заняла 11-е место. Составители рейтинга оценивали безопасность, учитывали уровень развития туристической отрасли, гостиничной инфраструктуры и санаторно-курортного направления, а также популярность региона.
По мнению Главы Башкирии Радия Хабирова, республике вполне по силам войти в десятку и даже в пятерку самых популярных направлений.
«У нас уникальная природа, богатое культурное и исторические наследие, развита сеть санаториев, горнолыжных центров. Главное — системная работа. Туристическая сфера составляет значимую часть нашей экономики, поэтому будем продолжать вдумчиво, энергично и последовательно заниматься этой темой», — сказал Радий Хабиров.
В этом году на развитие туризма Башкирия получит из федерального бюджета 552 млн рублей, сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на министра экономического развития России Максима Решетникова.
«Прежде всего хочу отметить, что республика развивает туризм, системно используя все имеющиеся федеральные возможности. Недаром Башкирия всегда в тройке лидеров по основным программам: и по поддержке местных инициатив, и по развитию событийного туризма, и по другим направлениям, — сказал глава минэкономразвития России во время своего недавнего визита в наш регион. — С другой стороны, республика сама активно вкладывает в эту отрасль. Если посмотреть пропорции, при том, что регион достаточно активно привлекает федеральные деньги, Башкирия всё равно больше вкладывает из республиканского бюджета. Это говорит о том, что республика не на словах, а на деле понимает, что туризм — это приоритет».
Как уточнил тогда Радий Хабиров, выделенные для Башкирии федеральные средства направят на создание кемпингов, автокемпингов, обустройство пляжей, развитие комфортной туристической среды, а также на проведение Уфимского марафона.
Для туристской отрасли в целом ключевое значение имеет развитие туристической инфраструктуры. В частности, в 2023 году 136 млн рублей, выделенных республике из федерального бюджета, направят на реализацию проектов по созданию и развитию доступной туристской среды.
По словам Радия Хабирова, сейчас в Башкирии усилиями государства, туристической индустрии, малого бизнеса идет «определенное формирование точек для туристической привлекательности».
«Что касается новых точек, у нас слаженная системная работа, которая не первый год идёт по разным направлениям. И даже по росту туристического потока к нам мы понимаем, что на правильном пути. Поэтому продолжим открывать Башкирию для жителей республики и всей России», — отметил Радий Хабиров.
Сегодня в сфере туризма находятся в работе более 300 проектов, общий объем инвестиций по ним превышает 32 млрд рублей.
При этом особый интерес для инвесторов представляют глэмпинги. К 2024 году в республике планировалось построить 50 глэмпингов. Однако уже сейчас в Башкирии насчитывается 63 таких объекта, 30 из которых появились в 2022 году.
«Мы, совместно с минземимущества региона, проработали вопрос предоставления земельных участков под глэмпинги без торгов и внесли соответствующие изменения в региональное законодательство», — добавил глава минтуризма Башкирии.
Отдельная тема — геопарки, которые по праву являются крупными центрами притяжения как для туристов, так и для потенциальных инвесторов.
Напомним, в 2022 году Башкирия первой в России разработала и приняла закон «О геопарках в РБ».
«В течение года в геопарках нашей республики также проводилась работа по развитию инфраструктуры, в том числе за счет средств регионального бюджета, — рассказал Рустем Афзалов. — Сегодня в двух геопарках Башкирии — «Янган-Тау» и «Торатау» уже реализуется 42 инфраструктурных проекта на сумму более 519 млн рублей.
Например, строительство безопасной лестницы на вершину горы Торатау протяженностью 482 метра завершится до 1 мая этого года, информировал «Башинформ».
«Я понимаю, что это непростая конструкция. Это и вопросы безопасности, и экологии, но открыть лестницу к 1 мая, мне кажется, это вполне достаточный срок», — заявил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Важным результатом 2022 года, дающим республике новые возможности в вопросе реализации крупных инфраструктурных проектов, стало заключение соглашения о сотрудничестве между правительством Башкирии и АО «Корпорация Туризм. РФ».
Дан старт совместному проекту «Строительство санатория «Якутовский солёный источник». Объем вложений составляет 1,5 млрд рублей.
Кроме того, идет формирование пакетов документов еще по семи инвестпроектам для направления в АО «Корпорация Туризм. РФ» с общим объемом инвестиций более 17,4 млрд рублей.
В Башкирии сейчас последовательно развивают сеть информационных центров — обязательную часть современной туристской инфраструктуры.
Туристско-информационный центр (ТИЦ) — это сервисная служба, которая предоставляет информацию о местных турпродуктах, достопримечательностях, исторических ценностях региона, экскурсионных маршрутах, транспорте, развлечениях и т. д.
На сегодняшний день в республике насчитывается восемь таких точек. Пять из них были открыты в прошлом году при поддержке Главы Башкирии.
Так, пять туристско-информационных центров находятся в Уфе. Кроме того, по одному визит-центру созданы в геопарке «Янган-Тау» в Салаватском районе, геопарке «Торатау» в Ишимбайском районе, а также в селе Красный Ключ в Нуримановском районе Башкирии. В течение недели минтуризма должно подготовить «дорожную карту» по строительству ТИЦ в регионе. Один из них построят уже в этом году при музее кочевых цивилизаций в Чишминском районе.
В настоящее время министерство предпринимательства и туризма Башкирии прорабатывает вопрос реализации в Беларуси проекта, аналогичного с республиканской программой «Башкирское долголетие. Туризм».
В прошлом году участниками проекта «Башкирское долголетие. Туризм» стали 10 тысяч пенсионеров. Это в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, информировал ранее «Башинформ».
«В 2023 году количество маршрутов увеличено с 35 до 45. В них включено более 100 достопримечательностей и туристических локаций. Линейку маршрутов продолжаем расширять, — отметил Афзалов. — Добавлю, что сейчас мы совместно с центром развития туризма прорабатываем вопрос реализации аналогичного проекта с Республикой Беларусь».
Так, на прошлой неделе состоялось совещание с представителями министерства туризма и культуры Беларуси.
«Они заинтересовались, сказали, что готовы поддержать. Тем более что у нас хорошая подоплека — предстоящий форум „Россия — Беларусь“ в Уфе», — добавил министр предпринимательства и туризма Башкирии.
Как уже говорилось выше, 6 марта 2023 года из уфимского аэропорта вылетит первый самолет в Минск. Авиасообщение будет регулярным — один раз в неделю. Одновременно ведутся переговоры по увеличению частоты рейсов из Уфы в Минск и обратно.
«Это не должно держать — уже один авиарейс есть. Вы можете треугольником летать. Отсюда вылетели из Уфы, а обратно уже через Москву, пока не появился второй рейс. Но запускайте этот проект. Сумма субсидирования небольшая, но деньги мы найдем, — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров. — Я бы вас просил: не упустите этот летний сезон».
Напомним, программа «Башкирское долголетие. Туризм» была инициирована Главой республики Радием Хабировым. Сегодня благодаря этому социально значимому проекту пенсионеры могут отправиться в бесплатный однодневный тур по родной республике.
Событийный и этнотуризм — направления, по которым Башкирия является одним из признанных лидеров в стране. Это подтверждают и результаты 2022 года.
В большинстве городов и районов республики появились свои уникальные событийные мероприятия. Только в прошлом году проведено более 100 крупных мероприятий разных направлений. Причем многие из них уже известны далеко за пределами республики.
В числе таких узнаваемых мероприятий — фестивали «Река времени» в Бирске, «Терра Зима» в Уфе. В 2022 году к ним добавился фестиваль башкирской лошади «Башҡорт аты» в Баймакском районе Башкирии.
«Такие якорные события делают города и районы привлекательными для туристов, что позитивно сказывается и на развитии предпринимательства, экономики в целом. Наша задача — последовательно формировать из таких „якорей“ популярную карту событийного туризма Башкирии», — подчеркнул Рустем Афзалов.
Одновременно в регионе развивается сеть этнотуров — сейчас их в республике 96. Этноформат путешествий имеет высокую популярность. Сформирован ряд этнических туристских локаций, таких как этнопарк «Инайя», этно-туристический комплекс «Сердце Башкирии», колодно-бортевая пасека «Торатау», усадьба «Алтын кош».
«Такие объекты и маршруты позволяют подчеркнуть самобытность нашего региона, делают Башкирию узнаваемой на туристическом рынке», — заключил глава минтуризма региона, выступая на совещании правительства.