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Сегодня, 09:57

Радий Хабиров объявил о запуске прямых авиарейсов из Башкирии в Узбекистан

соцсети Радия Хабирова
Фото:соцсети Радия Хабирова

С 17 февраля из Башкирии в Узбекистан откроется прямой авиарейс, сообщил в своих соцсетях Глава республики Радий Хабиров.

Авиаперелеты «Уфа — Самарканд» будут совершаться раз в неделю по пятницам, а время в пути составит три часа.

«Считаю это отличной новостью и очень рад, что наше решение об открытии авиасообщения в этом направлении поддержали коллеги из Узбекистана. Самарканд — действительно один из самых привлекательных городов Азии, древний и очень красивый. Да и в целом в Узбекистане есть что посмотреть. А Уфе и Башкортостану есть что показать гостям. Уверен, туристы с обеих сторон будут довольны», — отметил Радий Хабиров.

Как ранее писал «Башинформ», с 1 февраля возобновляются регулярные маршруты из России в города Казахстана - Астану, Алматы и Атырау.

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