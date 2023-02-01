Радий Хабиров объявил о запуске прямых авиарейсов из Башкирии в Узбекистан

С 17 февраля из Башкирии в Узбекистан откроется прямой авиарейс, сообщил в своих соцсетях Глава республики Радий Хабиров.

Авиаперелеты «Уфа — Самарканд» будут совершаться раз в неделю по пятницам, а время в пути составит три часа.

«Считаю это отличной новостью и очень рад, что наше решение об открытии авиасообщения в этом направлении поддержали коллеги из Узбекистана. Самарканд — действительно один из самых привлекательных городов Азии, древний и очень красивый. Да и в целом в Узбекистане есть что посмотреть. А Уфе и Башкортостану есть что показать гостям. Уверен, туристы с обеих сторон будут довольны», — отметил Радий Хабиров.

Как ранее писал «Башинформ», с 1 февраля возобновляются регулярные маршруты из России в города Казахстана - Астану, Алматы и Атырау.