С 1 февраля «Аэрофлот» возобновит перелеты из России в Казахстан

«Аэрофлот» с 1 февраля возобновит регулярные авиаперелеты из России в Казахстан. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

Речь идет о маршрутах в Астану, Алматы и Атырау. Так, в столицу региона Airbus A320 будут совершать до двух ежедневных рейсов в неделю, в Алматы — до трех, а в Атырау в феврале запланировано два перелета в неделю по средам и субботам, причем с марта добавится рейс по понедельникам.

Как отметили в «Аэрофлоте», сейчас открыта продажа билетов.

Ранее «Башинформ» писал, что к выполнению международных авиаперевозок пассажиров из Уфы в Казахстан допущены «Ред Вингс», «Азимут» и «Ютейр».