Башкирия вошла в Топ-3 регионов ПФО по количеству туристов

Объем туристского потока в 2022 году составил в Башкирии 1,9 млн поездок, констатировал министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

«По этому показателю Башкирия заняла третье место в Приволжском федеральном округе и 13-е — в Российской Федерации, — отметил он. — Коллективные средства размещения региона приняли более 1,2 млн человек. По этому показателю мы вторые в ПФО и девятые в России».

Между тем по востребованности курортов Башкирия лидирует среди регионов Приволжья и занимает пятое место в России. В целом за 2022 год в санаториях республики отдохнули более 224 тысяч человек.

«Впервые за последние годы нам удалось привлечь существенный объем федеральных средств, основная часть из которых будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов. Подчеркну, что 136 млн рублей из них направят на реализацию проектов по созданию и развитию доступной туристской среды, — заявил Рустем Афзалов. — Параллельно наращиваем инвестиционную активность. Всего в работе сейчас находятся более 300 проектов, общий объем инвестиций по ним превышает 32 млрд рублей».

Особый интерес для инвесторов представляют глэмпинги. К 2024 году планировалось построить в республике 50 глэмпингов. Однако уже сейчас в Башкирии насчитывается 63 таких объекта, 30 из которых появились в 2022 году, подчеркнул глава минтуризма Башкирии.

По мнению Афзалова, важным достижением 2022 года, дающим республике новые возможности в вопросе реализации крупных инфраструктурных проектов, стало заключение соглашения о сотрудничестве между правительством Башкирии и АО «Корпорация Туризм. РФ».

«Дан старт совместному проекту «Строительство санатория «Якутовский солёный источник». Объем вложений составляет 1,5 млрд рублей. Кроме того, идёт формирование пакетов документов ещё по семи инвестпроектам для направления в АО «Корпорация Туризм. РФ» с общим объемом инвестиций более 17,4 млрд рублей», — заключил министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов.

Как сообщал 24 февраля «Башинформ», на двухэтажном поезде в Уфу прибыли 235 туристов из Самары, включая детей. Состав подъехал к уфимскому перрону в рамках проекта «Яркие выходные на Урале».