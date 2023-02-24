В Уфу 24 февраля на двухэтажном поезде прибыли 235 туристов из Самары

Сегодня, 24 февраля, на железнодорожный вокзал Уфы прибыл двухэтажный туристический поезд. Состава подъехал к столичному перрону в рамках проекта «Яркие выходные на Урале».

В Уфу приехали 235 туристов из Самары, в том числе и школьники «Вагона знаний». В столице Башкирии гостей ознакомят с историей города, они посетят национальный музей республики, увидят выступление лучников и кураистов, а также попробуют настоящие башкирские угощения, сообщили информагентству «Башинформ» в «РЖД».

Из Уфы туристы продолжат путь на двухэтажном туристической поезде в Екатеринбург. К ним присоединятся 50 туристов из Уфы. В их числе и 18 школьников. Для них в рамках тура будет разработана специальная экскурсионная программа в регионах и интерактивно-познавательная программа в пути следования.

В составе поезда есть вагон-ресторан, комфортабельные двухэтажные купейные вагоны и СВ, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, а также розетками для зарядки гаджетов.

Подробную информацию по организации и бронированию туров можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Туризм с РЖД», а также по телефону 8-800-201-74-22.