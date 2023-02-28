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Вчера, 17:34

Радий Хабиров предложил выпускникам МГИМО работу представителем Башкортостана в зарубежных странах

Олега Яровиков
Фото:Олега Яровиков

Сегодня в Москве во время лекции в МГИМО Глава республики Радий Хабиров предложил студентам написать эссе «Почему я хочу работать в представительстве Республики Башкортостан в зарубежной стране», с указанием страны по их выбору.

«Мы выберем лучшего автора и – обещаю – после получения высшего образования назначим на должность в одном из наших представительств», - сказал Радий Хабиров.

По словам Главы Башкирии, сегодня республика имеет свои представительства в Белоруссии, Турции, Казахстане, Узбекистане и Китае. В ближайшее время будут открыты представительства в Иране и Объединенных Арабских Эмиратах. Это те страны, что входят в Топ-10 по товарообороту. В результате работы представителей в Башкирии реализуются совместные с иностранными инвесторами проекты более чем на 11 млрд рублей.

Руководитель республики добавил, что любое сотрудничество, в том числе экономическое, строится на человеческих отношениях, готовности к взаимопомощи.

Так, Башкортостан стал единственным регионом, который отправил в Турцию добровольцев-спасателей помочь пострадавшим в результате масштабного землетрясения. Спасатели собрались за два часа и уже на следующий день после удара стихии были в Кахраманмараше. За неделю волонтерам из Башкирии удалось найти шестерых выживших и достать тела десятков (54) погибших. Всю работу координировал представитель Башкортостана в Турции Марат Тансыккужин.

Автор:Азат Гиззатуллин
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