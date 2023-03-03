Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров посетили научно-образовательный центр «Роснефть» – УГНТУ»

Сегодня, 3 марта, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили научно-образовательный центр «Роснефть» — УГНТУ».

Напомним, Дмитрий Чернышенко находится сегодня в Уфе с рабочим визитом, о чем ранее сообщал «Башинформ».

«Роснефть» реализовала крупный инфраструктурный проект по созданию научно-образовательного центра (НОЦ), проведя комплексную модернизацию горно-нефтяного факультета университета. Центр оснащен новейшим оборудованием, часть из которого не имеет аналогов. Ежегодно здесь будут готовить более 800 аспирантов и студентов.

Здание горно-нефтяного факультета УГНТУ было построено в 1977 году и кроме аудиторий и лабораторий уже тогда имело действующую буровую установку. В 2017 году началась масштабная реконструкция корпуса.

На горно-нефтяном факультете обучается более 2 тысяч человек. Всего за годы деятельности факультета было подготовлено более 17 тысяч специалистов для предприятий нефтяной и газовой промышленности.

В пятиэтажном корпусе площадью 6 тысяч квадратных метров проведена комплексная реконструкция. Модернизированная инфраструктура позволила оснастить корпус горно-нефтяного факультета передовым научным и учебным оборудованием, предназначенным в том числе для исследования керна, изучения трудноизвлекаемых запасов углеводородов. В центре создано 15 образовательных кластеров, состоящих из 14 лабораторий в области разведки и бурения; 12 лабораторий в области разработки и эксплуатации месторождений; восемь классов цифрового моделирования; две лаборатории техносферной безопасности. Общий бюджет проекта по созданию НОЦ в 2017–2022 годах составил 743,4 млн рублей.

«Наш центр внесет свой вклад в научно-технологическое развитие республики и страны. Это, безусловно, лучший научно-образовательный центр в области нефтегазодобычи и области цифровых технологий, как минимум в стране, и это хороший подарок к 75-летию вуза, которое будет отмечаться в этом году», — отметил ректор УГНТУ Олег Баулин.

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров осмотрели учебные лаборатории. В центре цифровых технологий ООО «РН-БашНИПИнефть» ежегодно обучается 10-15 магистрантов, которые готовятся работать непосредственно с программным обеспечением, полностью разработанным специалистами «Роснефти». Студенты занимаются темой искусственного интеллекта и работают с большими объемами данных. В частности, они занимаются проектированием сложнопрофильных скважин на основе цифровых технологий, цифровым моделированием разработки месторождений и борьбой с осложнениями. Таким образом, в компанию «Роснефть» уже приходят готовые специалисты, получившие практические навыки.

«Самое важное, что это является настолько высоким стандартом образования и науки, что сюда стремятся попасть студенты из других стран. И в наших дружественных странах: Кубе, Анголе, Уганде, где работают партнеры университета, как раз по российским технологиям будет добываться нефть. Это крайне важно. Я очень рад, что студенты из наших дружественных стран приезжают и здесь учатся. Передайте своим соратникам привет», — отметил Дмитрий Чернышенко во время общения со студентами УГНТУ, которые приехали учиться в Уфу из Кубы, Анголы и Вьетнама.

Вице-премьер правительства России и Глава Башкортостана ознакомились также с работой учебного бурового полигона, где смонтирован современный автоматизированный гидравлический буровой ключ с программным управлением. Тренажер-имитатор капитального ремонта скважин интегрирован в многопользовательскую компьютерную лабораторию с одновременным подключением 15 рабочих мест.

В кластере техносферной безопасности создана испытательная лаборатория строительных материалов кафедры пожарной и промышленной безопасности. Инфраструктура и лаборатории включены в состав научного центра «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», развиваемого УГНТУ в консорциуме с Казанским федеральным университетом, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Сколтехом.

Открытие научно-образовательного центра имеет особое значение для Башкортостана: УГНТУ имеет статус опорного вуза, а основой экономики региона является нефтегазовая отрасль. Новый центр открывает широкие возможности обучающимся в магистратуре и аспирантуре по выполнению научных исследований по актуальным для «Роснефти» темам диссертаций, в том числе в области изучения трудноизвлекаемых запасов углеводородов, исследования наноматериалов, применяемых в бурении сталей и алюминиевых сплавов, снижающих себестоимость и капиталоемкость строительства скважин.

Ректор УГНТУ рассказал, что сегодня наблюдается тенденция к увеличению количества иностранных и иногородних студентов, обучающихся в УГНТУ. У вуза не хватает мест в общежитиях, где-то порядка 1300 студентов не обеспечены местами в общежитиях.

Минобрнауки России было согласовано задание на проектирование общежития на 620 мест в Орджоникидзевском районе. Стоимость строительства объекта составляет 853 млн рублей, при этом потребность в федеральном финансировании — 725 млн рублей.

Дмитрий Чернышенко отметил, что он даст необходимые поручения по строительству общежития для УГНТУ.