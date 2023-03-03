В Уфе Дмитрий Чернышенко встретился с верховным муфтием России и посетил Исламский университет

3 марта заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров побывали в Российском Исламском университете и обсудили с председателем ЦДУМ России, Верховным муфтием России Талгатом Таджуддином вопросы межконфессионального взаимодействия.

Талгат Таджуддин рассказал, что учебное заведение является одним из семи исламских университетов в стране. В нём обучаются более 700 студентов из регионов России и государств СНГ.

Верховный муфтий во время экскурсии рассказал, что в составе университета три факультета: теолого-педагогический факультет, факультет основ вероучения и истории ислама, факультет переподготовки, повышения квалификации и дополнительного образования. Обучение ведётся на дневном, вечернем и заочном, мужских и женских отделениях.

Справка

Российский исламский университет ЦДУМ России правопреемник знаменитого медресе «Галия», открытого в Уфе в 1906 году. Медресе было широко известно как крупный мусульманский центр образования. Здесь обучались мусульмане Уфимской, Оренбургской и Казанской губерний, студенты из Центральной России, Крыма, Сибири, Средней Азии, Кавказа и дальнего зарубежья. После революции 1917 года медресе «Галия» было закрыто. Лишь в январе 1989 года в Уфе при ЦДУМ России было вновь открыто первое учебное заведение по подготовке имамов и священнослужителей.