Радий Хабиров подписал ряд важных законов. Что изменится для жителей Башкирии

На официальном интернет-портале правовой информации РБ опубликован ряд законов, подписанных главой Башкирии Радием Хабировым. Они касаются различных аспектов жизни региона: обеспечения гарантий прав детей, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, ответственного обращения с животными, развития семейных предприятий и др. Суть нововведений – в материале «Башинформа».

«Движение первых» включится в воспитание

Согласно изменениям, внесенным в республиканский закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан», деятельность по подготовке ребенка к реализации им своих прав и исполнению обязанностей, сможет осуществлять российское движение детей и молодежи. Закон о профилактике безнадзорности в РБ дополнен нормой, согласно которой движение принимает участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, что Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина. Оно получило название «Движение первых». Как ранее сообщал «Башинформ», в республике уже работают 208 первичных отделений этой организации, в ближайшее время планируется открыть еще 657.

Кроме того, согласно обновленным нормам закона, в целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей, республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут принимать меры по созданию условий для организации воспитания детей в организациях детского отдыха и оздоровления.

Бездомных животных станет меньше

Глава Башкирии утвердил закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан». В нем отмечается, что на территории республики помимо государственных и муниципальных, могут создаваться частные приюты для животных. Их владельцы получат право на господдержку. Меры такой помощи предусмотрены законом «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Башкортостан». Они включают финансовую, консультационную, имущественную поддержку, помощь в обучении волонтеров, предоставление налоговых льгот и др. Все это должно стимулировать развитие частной инициативы, а созданная в регионе система частных собачьих приютов позволит сократить количество бездомных животных, угрожающих безопасности людей.

Семейные предприятия поддержат

Закон «О развитии семейных предприятий в Республике Башкортостан», открывает новые возможности для развития семейного бизнеса и будет стимулировать его развитие. Так, республиканские органы государственной власти смогут оказывать поддержку семейным предприятиям. Для этого предприятия должны соответствовать одному или нескольким условиям: участники хозяйственного общества (товарищества, партнерства) – члены одной семьи – суммарно владеют более чем 50 % долей и один член семьи является единоличным исполнительным органом юрлица, не менее 50 % членов производственного (потребительского) кооператива, КФХ относятся к членам одной семьи; не менее 50 % работников ИП, работающие у предпринимателя по основному месту работы, относятся к членам его семьи. Таким образом, семейные предприятия выделяются в особую категорию, для них будут созданы специальные экономические и организационные условия, стимулирующие развитие и позволяющие наиболее эффективно использовать потенциал семьи в интересах экономики. Речь идет примерно о 80 тысячах субъектов малого и среднего бизнеса. Они работают в торговле, сельском хозяйстве, в сфере услуг и других сферах.

Кроме того, как ранее сообщал «Башинформ», в соответствии с указом Главы РБ, гранты молодым ученым Башкирии в размере 200 млн рублей, ранее установленные на 2022 год, будут присуждаться ежегодно. Теперь они будут присуждаться не только научно-педагогическим работникам, но и молодым научным работникам вузов республики.