Гранты молодым ученым Башкирии в размере 200 миллионов рублей будут присуждаться ежегодно

На официальном интернет-портале правовой информации Башкирии опубликован указ Главы РБ о внесении изменений в ранее изданный указ о государственной поддержке молодых научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования в Башкирии.

В новой редакции отмечается, что гранты молодым ученым Башкирии в размере 200 миллионов рублей, ранее установленные на 2022 год, будут присуждаться ежегодно. Гранты будут присуждаться также и молодым научным работникам вузов республики.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что Госдума рассматривает законопроект, в котором будет конкретизировано понятие «молодой ученый».