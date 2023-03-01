Отмена пеней, поддержка ученых, защита от дискредитации: какие законы обсуждают в Госдуме

Социальные гарантии мобилизованным

В конце февраля принят в первом чтении законопроект, вносящий поправки в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Он отменяет пени за неоплату услуг ЖКХ для мобилизованных и членов их семей на период их участия в специальной военной операции. Сейчас такое право имеют контрактники. Депутаты решили уравнять социальные гарантии для всех участников СВО. Это станет практической реализацией положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В нем президент обратил внимание на необходимость выстраивания единой социальной политики в отношении военнослужащих.

Этой же логикой руководствовались парламентарии, когда внесли поправки в федеральный закон «О ветеранах». Предлагается установить единую систему прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для участвовавших в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР начиная с 2014 года и до принятия республик в состав Российской Федерации. Кроме того, депутатами от всех фракций внесен законопроект, предоставляющий участникам и ветеранам спецоперации и членам их семей право на бесплатную помощь государственных юридических бюро или адвокатов.

Регистрацию детей упростят

Депутаты позаботились о том, чтобы упростить регистрацию детей участников СВО, не состоящих в браке. По закону ЗАГСы в такой ситуации не регистрируют отцовство без нотариально заверенной подписи отца. Скоро все изменится: уже приняты в первом чтении поправки в статью 50 федерального закона «Об актах гражданского состояния». Законопроект, авторами которого выступили депутаты всех фракций, упростит регистрацию детей участников специальной военной операции. Для них подпись командира или начальника госпиталя при регистрации отцовства будет иметь юридическую силу, аналогичную нотариально заверенному акту.

Участников СВО защитят от дискредитации

Еще один важный шаг, создающий надежный тыл российским военнослужащим, обеспечивающим безопасность Родины, – защита их от ложной, дискредитирующей информации.

«Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы», — написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Нарушителей ждет строгое наказание - штрафы до 5 млн рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, либо до 15 лет лишения свободы. Второе чтение законопроекта назначено на 2 марта, а в третьем, итоговом чтении он может быть принят 14 марта.

Молодым ученым обеспечат поддержку

В первом чтении принят законопроект, конкретизирующий понятие «молодой ученый». Это необходимо для более эффективного оказания мер адресной поддержки. Нормативным актом устанавливается, что молодой ученый должен находиться в возрасте до 35 лет включительно (региональные власти могут увеличить этот порог до 40 лет), работать в научной организации или в вузе. Соответствующие изменения предлагается внести в главу II федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике».

Законы, которые уже работают

Ряд значимых законов, ранее принятых Госдумой и подписанных президентом, вступили в силу 1 марта. Среди них, закон о защите персональных данных владельцев недвижимости. Третьи лица больше не смогут получить из ЕГРН информацию о собственниках недвижимости без их согласия. Кроме того, граждане, отсутствующие в месте проживания более 5 дней, могут рассчитывать на перерасчет платы за вывоз мусора. Судимые за тяжкие преступления не смогут работать водителями такси, а физлица, ИП, субъекты малого и среднего бизнеса смогут до конца текущего месяца подать заявления на кредитные каникулы по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года.

Нововведения ждут также владельцев электросамокатов, тех, кто любит жарить шашлык на даче или увлекается рыбалкой. Подробнее о новых законах марта – в материале «Башинформа».