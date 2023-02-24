Шашлык на даче жарьте смело, за мусор можно не платить: в РФ с марта вступают в силу новые законы

В марте 2023 года вступают в силу ряд изменений в законах. Как сообщает «Российская газета», на даче можно смело жарить шашлык. Также в новых регионах страны начнёт действовать российское пенсионное и социальное законодательство, узнало информагентство «Башинформ» в публикации издания. Рецептурные лекарства можно будет заказать через интернет, правда пока только в трёх регионах. Кроме того, россияне смогут требовать перерасчёт платы за вывоз мусора, если в отпуск или на дачу, а вот сведения о недвижимости будут секретными. Наконец, на любителей самокатов будут распространятся правила дорожного движения.

Пенсия расширила географию

Глава минтруда Антон Котяков заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей начнут получать пенсии, больничные и другие меры соцподдержки, назначаемые по российским законам. Для оформления пенсии им потребуется обратиться с заявлением в отделение социального фонда по месту жительства. Также им необходимо предоставить документы, подтверждающие трудовой стаж. Если у гражданина нет на руках этих документов, то они могут представить справку, выданную региональной межведомственной комиссией. При расчёте размера пенсии заработок за годы с момента введения системы индивидуального переучёта будет установлен по уровню средней заработной платы в Республике Крым и Ростовской области.

С 1 марта общероссийские меры социальной защиты распространятся и на граждан с инвалидностью, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, членов семей военнослужащих и другие льготные категории граждан.

Огонь на загородных участках

С 1 марта в России вступят в силу новые правила сжигания на дачных участках сухой травы и мусора, установки мангалов. Таким образом в МЧС отказались от жёстких нормативов установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.

«Когда-то было разработано одно правило разведения открытого огня и для огромных полей, и для маленьких садовых земельных участков. Эти правила было сложно соблюдать, так как подавляющее большинство классических садовых участков не позволяет разместить мангал, удовлетворив все требования», — пояснил «Российской газете» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

С 1 марта при использовании открытого огня в металлической ёмкости, будь то бак или бочка, для сжигания сухой травы и веток место разведения костра должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метров до зданий, сооружений и иных построек, а также в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса, зоны очистки вокруг — 5 метров.

При приготовлении шашлыков в мангалах, расстояние от них до любых построек может составлять 5 метров.

Рецептурный эксперимент

С 1 марта в Москве, Подмосковье и Белгородской области начинается трёхлетний эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Аптеки будут участвовать в нём добровольно, а покупатели смогут приобрести необходимый препарат по электронному рецепту.

Приказ об утверждении перечня рецептурных лекарств, разрешённых к дистанционной продаже, на днях опубликовал минздрав. Среди них — отхаркивающий муколитик «Амброксол», антибиотики «Азитромицин» и «Амоксициллин», средство от эпилепсии «Вальпроевая кислота», лекарство для лечения эректильной дисфункции «Варденафил».

Из эксперимента исключили препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, иммунобиологические, радиофармацевтические лекарства, спиртосодержащие препараты, медикаменты с температурным режимом хранения ниже 15 градусов и ряд других. Эксперимент не будет распространяться и на льготные лекарства.

Лифты будут лучше работать

С марта повышается ответственность за плохое состояние лифтов. Выполнение техрегламентов и постановления об организации их безопасного использования и содержания будет контролировать Ростехнадзор. Надзорное ведомство при выявлении нарушений может выписывать предписания и штрафовать.

Земельные участки будут предоставляться быстрее

Сокращаются сроки принятия решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также сроки предоставления таких земельных участков.

Ранее на это отводилось 30 дней, а в случае, если схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории подлежит согласованию, 45 дней. Теперь сроки сокращены до 20 и 30 дней соответственно.

Нормативы будут считать по-новому

Вводится новый порядок определения нормативов коммунальных услуг на общедомовые нужды. Будет учитываться, что тепло идёт не только на отопление квартир, но и на отопление общих помещений, подвала или чердака, даже если труб отопления там нет.

Если норматив станет ближе к реальному потреблению, то ежемесячные платежи станут больше, а разовый перерасчёт по итогам года меньше, и внести его будет проще.

Нормативы положено пересматривать раз в пять лет, чаще это допускается лишь по весомой причине (например, после проведения капремонта и изменения энергоэффективности дома). Поэтому переход на новые нормативы будет происходить постепенно.

Когда не надо платить за мусор

Граждане смогут требовать перерасчёт платы за вывоз мусора при отъезде в отпуск или на дачу. Теперь, если жители временно отсутствуют дома, могут попросить перерасчёт за мусор. Но факт отъезда надо подтвердить документами. При этом плата уменьшится пропорционально тому, сколько жителей не проживало в помещении. Отсутствовать нужно не менее пяти дней.

Местные власти смогут влиять на архитектуру

Запретить возводить некрасивые или не вписывающиеся в общую застройку здания смогут местные власти. В Градостроительный кодекс внесены поправки, которые позволят им контролировать облик застройки.

Предполагается, что города смогут определять в правилах землепользования и застройки территории, где согласование с архитектором будет обязательным (это может быть, например, исторический центр города или другие особо важные территории). Это позволит осуществлять эту процедуру там, где она действительно обоснована и целесообразна. Определить эти территории необходимо до осени нынешнего года.

Кто ты, сосед?

В выписках из Единого госреестра недвижимости перестанут указывать фамилию, имя и отчество собственника. Получить выписку с полными данными можно будет если собственник подал заявление в Росреестр о том, что разрешает открыть эти сведения либо через нотариуса при наличии весомых причин.

Также выписку сможет получить сам владелец жилья. Вводится механизм их проверки. На выписке будет QR-код, после сканирования которого можно будет получить подтверждение представленных сведений либо их опровержение.

На сигареты и жидкости для вейпов повышаются акцизы

С 1 марта ставки акцизов на сигареты и папиросы в России повысятся на 2%, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11%.

Акцизы на сигареты и папиросы будут увеличены с 2552 рублей за 1 тыс. штук до 2603 рублей (плюс 16% расчетной стоимости). Ставки акцизов на жидкости для вейпов повышаются на 11%: с 1 марта до 31 декабря 2023 года до 20 рублей за 1 мл (до 21 рублей на 2024 год, до 22 рублей — на 2025 год). При этом отменяется акциз на сами электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака (64 рубля за штуку).

Акцизы на нагреваемый табак с марта будут увеличены на 10,6% — с 7 839 рублей до 8669 рублей за кг (в 2024 году — с 8 153 рублей до 9016 рублей, в 2025 году — с 8 470 рублей до 9377 рублей).

В России повысят единую минимальную цену на сигареты

С 1 марта 2023 года табачная продукция не может стоить в магазинах дешевле 119 рублей. Вслед за внеочередным повышением акцизов на сигареты Минсельхоз поднял на 2 рубля и единую минимальную цену (ЕМЦ) на табачную продукцию. Новая цена будет действовать до конца года.

Так государство борется с нелегальной продукцией. Если стоимость будет дешевле минимальной цены, то автоматически будет считаться нелегальной. Минимальная цена на пачку сигарет в России составит 119 рублей, а в Беларуси — 50 рублей. При открытых границах внутри ЕАЭС в Россию едут сигареты из соседних стран.

Пиво будут маркировать

С 1 марта начнется поэтапный переход на обязательную маркировку пива и слабоалкогольных напитков. С 1 марта 2023 года станет обязательной регистрация участников отрасли в системе маркировки «Честный знак», с 1 апреля 2023 года — маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября 2023 года — в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

Обязательная маркировка станет возможна благодаря интеграции Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и системы маркировки. Поэтому пивовары смогут зарегистрироваться в системе маркировки только в случае, если они уже подключены к ЕГАИС.

Государство поэтапно вводит обязательную маркировку на различные товары. Так власти борются с нелегальными товарами.

Навозом и помётом можно будет удобрять

С 1 марта 2023 года в России вступит в силу новый закон о побочных продуктах животноводства. Навоз и помёт можно будет использовать в качестве удобрений. До этого аграрии были приравнены к операторам по обращению с отходами, сельскохозяйственные поля — к мусорным полигонам, а навоз — к отходам.

Закон регулирует хранение, транспортировку, переработку, реализацию и использование побочных продуктов животноводства. Такими являются навоз, помёт и стоки, образовавшиеся при содержании скота, а также подстилка. Побочные продукты животноводства можно будет отражать в бухгалтерском и налоговом учёте, без чего был невозможным оборот навоза и помета. Для этого в законе предусмотрена возможность получить права собственности на эти продукты.

Вместе с тем, по отношению к навозу и помёту ветеринарное, природоохранное законодательство не отменяется. Если при обращении с ними будут выявлены нарушения, их снова будут признавать отходами.

На производство муки, готовых завтраков, круп введут госконтроль

С 1 марта производители продуктов переработки зерна должны присоединиться к Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна (ФГИС «Зерно»).

В частности, новые правила коснутся производителей риса, муки, крупы из зерновых культур (ячмень, овёс, пшеница и др.), отрубей, готовых завтраков с использованием зерновых, крахмала.

Они должны вносить в систему данные о своей продукции для оформления товаросопроводительных документов на партию зерна (СДИЗ) на перевозку, реализацию, приемку и отгрузку зерна, а также при ввозе в РФ или вывозе с территории РФ.

А вот хлебопёкам, кондитерам и некоторым другим категориям предприятий, которые закупают продукты переработки зерна для реализации физлицам в розницу, а также для производства продукции, которая не прослеживается во ФГИС «Зерно», регистрироваться и фиксировать бизнес-операции в системе необязательно.

Новые правила рыболовства

С 1 марта 2023 года вступят в силу обновлённые правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна. В документе установлены виды запретных орудий и способов добычи водных биоресурсов при любительском рыболовстве, запретные сроки и периоды рыболовства, а также разрешенные суточные нормы добычи, в том числе в случае пребывания на рыбалке более одних суток. Изменения, касающиеся любительского рыболовства, будут способствовать снижению социальной напряженности, конфликтов с госорганами и такими же любителями, сохранению биоресурсов.

Новые правила серьёзно отличаются от предыдущих. Например, все нерестилища и зимовальные ямы теперь будут сопровождаться географическими координатами. Раньше понять их границы было невозможно, и рыболов мог невольно нарушить их. Или, например, рыболовам запрещается находиться с сетями ближе 500 метров к воде, что позволит бороться с бытовым браконьерством.

Банки не смогут применять иностранные мессенджеры для оказания услуг

С 1 марта банки, финансовые организации, госкомпании и госорганы не смогут при оказании услуг применять иностранные мессенджеры для передачи информации, содержащей финансовую информацию.

Как пояснили в Минцифры, это касается платёжных документов, персональных данных граждан России, сведений о безналичных денежных переводах, информации для проведения платежей и данных о банковских счетах и вкладах россиян. Кроме того, запрещено будет подключать свои системы к иностранным мессенджерам для проведения денежных переводов российских граждан. Список таких мессенджеров будет опубликован на сайте ведомства, сообщили «Российской газете» в Роскомнадзоре.

ЦБ РФ повысит нормативы обязательных резервов банков

Банк России и с 1 марта 2023 года повышает нормативы обязательных резервов на фоне «профицита ликвидности» и «тенденции на девалютизацию балансов», говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Норма обязательных резервов — это доля обязательств банка по вкладам, которые они привлекли у населения. Такая норма гарантирует выполнение обязательств перед клиентами. Банк обязан держать эти деньги в резерве на депозите в ЦБ или в наличных у себя.

Так, с 1 марта на 1 процентный пункт (п.п.) — до 4% повышаются нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций; на 2 п. п. — до 7% по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций.

Для банков с базовой лицензией нормативы обязательных резервов по всем категориям обязательств в рублях остаются без изменения.

Новые нормативы начнут применяться с регулирования размера обязательных резервов за март 2023 года. При этом, согласно графику периодов усреднения обязательных резервов на 2023 год, в марте не предполагается перерасчета по обязательным резервам, депонированным на счетах по учету обязательных резервов.

Заканчивается прием заявлений от должников, которые вовремя не оформили в собственность «Дальневосточный гектар». Они больше не смогут оформить выбранный участок в собственность или в долгосрочную аренду.

Впервые в России вводятся правила по управлению электросамокатами

В России с 1 марта появятся чёткие правила для управления электросамокатами, моноколёсами и прочими гироскутерами. Появляется новый термин — «Средство индивидуальной мобильности» или — СИМ. Теперь он будет закреплён в правилах. Кроме того, на дорогах появятся новые знаки.

Согласно новым правилам, дети до 14 лет могут передвигаться на СИМ по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. Старше 14 лет — только по велодорожкам. Но при условии, что вес устройства не превышает 35 кг. При этом скорость передвижения устройств будет ограничена — не более 25 км/ч.

Если велодорожек нет, то передвигаться на СИМ можно и по тротуарам. Но только с пешеходной скоростью. И приоритет на тротуарах и в пешеходных зонах будут иметь именно пешеходы. Зато на велодорожках пешеходы обязаны будут уступать дорогу электросамокатам.

При отсутствии велодорожек и тротуаров СИМ могут двигаться по обочинам. Также разрешено движение по краю проезжей части. Но только для тех устройств, на которых есть нормальные тормоза, задний красный фонарь и передняя фара. И тут вес устройства не ограничен. Но ехать они могут только по краю той дороги, где скорость движения ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедов. Моноколёса, сегвеи и гироскутеры не смогут выезжать на проезжую часть. Непонятно только кто и как это будет контролировать. Ведь ни для одного из этих транспортных средств регистрация не предусмотрена. А значит, камеры тут не спасут, пишет издание.

Появятся и новые знаки. Например, знак, запрещающий движение СИМ. Также появится знак, запрещающий движение автобусов. До сих пор отдельного знака для запрещения движения такого транспорта в правилах не было.

Еще один новый и неожиданный для водителей нюанс. После 1 марта потребуется останавливаться за общественным транспортом, на котором зажглось табло «Внимание, пассажир». Это касается тех случаев, когда высадка пассажиров производится прямо на проезжую часть. Например, у трамваев. Но тронуться водитель сможет только после того, как табло погаснет. До сих пор водитель должен был пропустить тех, кто выходит или садится в этот транспорт. И продолжать движение, когда путь свободен.

Городским автобусам, которые не оборудованы ремнями безопасности, запретят ездить по загородным дорогам быстрее 70 км/ч.

Также изменятся требование к парковке под знаками «Стоянка запрещена по чётным или нечётным дням»: меняется время перестановки автомобиля. Если до сих пор переставить машину с одной стороны дороги на другую без нарушения правил можно было с 19 до 21 часа, то с 1 марта это можно будет сделать в промежутке между 21 и 24 часами.

Одежду на маркетплейсах начнут маркировать

С 1 марта маркетплейсам запрещается продавать без маркировки одежду из натуральной кожи, трикотажные блузки, верхнюю одежду, а также постельное, столовое, кухонное и туалетное бельё.

Изменения коснутся площадок, торгующих по схеме FBO (fulfilment by operator). Если агрегатор выкупает товар у продавца и занимается его продажей по договору комиссии, либо продает собственные товары, то он подпадает под регулирование и должен отчитаться в системе мониторинга. Но когда селлер использует маркетплейс лишь как витрину и продает товар напрямую, требования не применяются. Нововведение должно стать дополнительным механизмом борьбы с контрафактом.