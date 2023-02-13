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Сегодня, 17:32

В Башкирии заработали 208 первичных отделений движения детей и молодежи «Движение первых»

минобразования Башкирии
Фото:минобразования Башкирии

В Башкирии заработали 208 первичных отделений российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». В ближайшее время планируется открытие еще 657 отделений, сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального минобразования.

«О своем желании открыть первичные отделения заявили 865 образовательных учреждений и учреждений молодежной политики республики. Их заявления были рассмотрены и удовлетворены на заседаниях Совета регионального отделения РДДМ „Движение первых“. По этому показателю Башкортостан вошел в число лидеров среди регионов России», — рассказали в ведомстве.

Самое большое количество первичных отделений приходится на средние общеобразовательные школы по всему региону. Торжественное открытие прошло уже в 190 учреждениях.

Самым масштабным в регионе стало открытие первичных отделений в Уфе. 9 февраля к движению присоединилась 126 уфимских школ. В торжественном мероприятии в школе № 85 ребят поздравил ее выпускник, а в настоящее время председатель регионального отделения РДДМ в Башкирии Ранис Хасанов. Он вручил директору школы свидетельство первичного отделения.

Первичные отделения «Движения первых» открылись и на базе 9 учреждений дополнительного образования, первым из которых стала «Уфимская детская железная дорога».

На базе учреждений среднего специального образования первичные отделения уже открыты в Салаватском индустриальном колледже и Башкирском архитектурно-строительном колледже. Ранее оно было открыто в Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.

8 февраля к «Движению первых» присоединились студенты высшего учебного заведения - Башкирского педуниверситета им. М.Акмуллы.

Справка

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название «Движение первых» получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве в декабре 2022 года.

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