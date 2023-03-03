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Сегодня, 09:58

Частные приюты для животных в Башкирии поддержит государство

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Госсобрание Башкирии внесло изменения в республиканский закон об ответственном обращении с животными. Они предполагают возможность оказания государственной поддержки владельцам частных приютов для животных, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Согласно закону, «создаваемые на территории Башкирии приюты для животных могут быть государственными, муниципальными, а также частными. Установлено, что владельцам частных приютов могут быть оказаны меры государственной поддержки, предусмотренные законом от 11 июля 2012 года «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Башкортостан». Предполагается, что такая мера позволит решить проблему бездомных животных. Закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Ранее «Башинформ» приводил мнение эксперта, согласно которому, бездомные собаки особенно опасны в период так называемых «собачьих свадеб».

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