Жители Башкирии боятся за себя и детей: эксперт предупредил об опасности собачьих «свадеб»

СВАДЬБА СОБАЧЬЯ

Информагентство обратилось за компетентным мнением специалиста по поводу участившихся жалоб на своры бродячих собак. Начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными управления ветеринарии РБ Линар Зиганшин пояснил, что в зимнее время, ближе к февралю и до мая у собак продолжается так называемая «свадьба».

«Самки в этот период особенно, если есть потепление, стимулируются на размножение. Эти «свадьбы» вызваны как раз тем, что вокруг самок сбиваются в кучу самцы с целью продолжения рода. Идет обострение ситуации в том, что самцы в борьбе за самку проявляют агрессию, выясняют между собой отношения, в эту междоусобицу могут попасть другие животные – кошки, мелкие собратья-собаки и люди. Такие стаи нужно обходить стороной, ни в коем случае не пытаться разнять сцепившихся собак. Иначе это может привести к укусам и госпитализации, – отметил он. – Также собаки ищут пропитание, могут сворами бегать в местах, где их подкармливают сердобольные граждане, а также около мусорных баков и у магазинов. И взрослым, и детям следует быть предельно внимательными», – сказал собеседник «Башинформа».

По мнению эксперта, в этот период гражданам следует обезопасить себя и детей от возможной агрессии животных. В случае прогулки с домашним питомцем стоит выгуливать его на поводке, в наморднике.

«О таких сворах следует сообщать в службы отлова через муниципальные образования, так как они регулируют эти вопросы на местах. Службы должны оперативно реагировать на такие обращения. В целях профилактики следует позаботиться и о своем питомце, вакцинировать его от бешенства, так как в случае укуса бездомной собакой может передаться этот вирус», – подчеркнул Линар Зиганшин.