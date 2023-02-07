Жители Башкирии боятся за себя и детей: эксперт предупредил об опасности собачьих «свадеб»

Жители Башкирии едва ли не каждый день жалуются в соцсетях на стаи бездомных собак. Животные бегают по улицам населенных пунктов и держат людей в страхе. Накануне в соцсетях Нефтекамска появилось сообщение о том, что в микрорайоне Крым-Сараево собаки загрызли кошку.
«Что делать с бродячими собаками в микрорайоне Крым-Сараево? Иногда выходить на улицу боишься, так как эти собаки гуляют стаей по пять-шесть особей. Сегодня они загрызли нашу кошку. А дальше что? И на людей кидаются! Это же ужас! От того, что у них на ушках что-то зацепили, это ведь не защита от их нападения на людей, разве не права?» - говорится в анонимном сообщении.
«Башинформу» в пресс-службе администрации Нефтекамска прокомментировали ситуацию.
«Да, мы видели сообщение. У нас есть служба, которая занимается отловом собак, чипированием и их лечением. После этого животных выпускают на том же месте, откуда забрали. В микрорайон направлена служба отлова. Как правило, сотрудники ездят по территории, где были замечены животные. Не всегда можно с первого раза обнаружить этих собак. Когда их найдут, даже в случае, если собака чипирована, но ведет себя агрессивно, ее заберут на передержку на две недели, потом отпустят», – заявили в муниципалитете.
Житель Ишимбая также пожаловался на свору собак в микрорайоне Смакаево.
«Как отпускать детей на улицу? Когда меры будут приниматься?» – посетовал местный житель.
В пресс-службе администрации Ишимбайского района проинформировали, что по заявке жителей жилого района Смакаево 6 февраля специализированной подрядной организацией произведен гуманный отлов двух собак.
«Заявка жителей находится на контроле отдела благоустройства. Сотрудники подрядной организации ежедневно выезжают в жилой район Смакаево для выявления безнадзорных животных. По вопросу гуманного отлова безнадзорных собак можно обращаться в отдел благоустройства администрации ГП г. Ишимбай по телефону 8-(34794) 4-15-77», – заявили в муниципалитете.
По информации администрации Ишимбая, в рамках муниципального контракта в городе производится оказание услуг по проведению мероприятий гуманного отлова и содержания безнадзорных животных. Все работы выполняются в соответствии с законом. Специализированной организацией производится отлов животных гуманным способом. Далее животное проходит следующие мероприятия: клинический осмотр в ветеринарной станции, ему присваивается идентификационный номер (чипирование), проводятся лечебно-профилактические мероприятия (дегельминтизация, вакцинация от бешенства, стерилизация). В период карантина собака содержится в приюте, после чего животное возвращается на прежнее место обитания.
СВАДЬБА СОБАЧЬЯ
Информагентство обратилось за компетентным мнением специалиста по поводу участившихся жалоб на своры бродячих собак. Начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными управления ветеринарии РБ Линар Зиганшин пояснил, что в зимнее время, ближе к февралю и до мая у собак продолжается так называемая «свадьба».
«Самки в этот период особенно, если есть потепление, стимулируются на размножение. Эти «свадьбы» вызваны как раз тем, что вокруг самок сбиваются в кучу самцы с целью продолжения рода. Идет обострение ситуации в том, что самцы в борьбе за самку проявляют агрессию, выясняют между собой отношения, в эту междоусобицу могут попасть другие животные – кошки, мелкие собратья-собаки и люди. Такие стаи нужно обходить стороной, ни в коем случае не пытаться разнять сцепившихся собак. Иначе это может привести к укусам и госпитализации, – отметил он. – Также собаки ищут пропитание, могут сворами бегать в местах, где их подкармливают сердобольные граждане, а также около мусорных баков и у магазинов. И взрослым, и детям следует быть предельно внимательными», – сказал собеседник «Башинформа».
По мнению эксперта, в этот период гражданам следует обезопасить себя и детей от возможной агрессии животных. В случае прогулки с домашним питомцем стоит выгуливать его на поводке, в наморднике.
«О таких сворах следует сообщать в службы отлова через муниципальные образования, так как они регулируют эти вопросы на местах. Службы должны оперативно реагировать на такие обращения. В целях профилактики следует позаботиться и о своем питомце, вакцинировать его от бешенства, так как в случае укуса бездомной собакой может передаться этот вирус», – подчеркнул Линар Зиганшин.