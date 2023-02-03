В Башкирии депутаты примут закон, позволяющий частным приютам получить господдержку

На ближайшем пленарном заседании в феврале депутаты Госсобрания в окончательном чтении примут закон, позволяющий частным приютам в Башкирии получать господдержку. В пресс-службе регионального парламента агентству «Башинформ» пояснили, что изменения вносятся в закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан».

Согласно нововведению, частные приюты, наряду с муниципальными и государственными, могут рассчитывать на меры поддержки, предусмотренные для социально ориентированных некоммерческих организаций. Депутаты считают, что господдержка будет стимулировать создание частных приютов для животных. Что, в свою очередь, позволит сократить количество бездомных животных.

Напомним, в конце прошлого года депутаты Курултая утвердили закон в первом чтении. Ранее «Башинформ» рассказывал о возможных путях решения проблемы бродячих собак в регионе и о затратах на строительство приюта для безнадзорных животных в Уфе. Для этого потребуется 150 млн рублей.