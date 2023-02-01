«Взрослый мужчина еле отбился»: в одном из городов Башкирии свора собак держит в страхе жителей

Жителей Давлеканово держит в страхе свора бездомных собак. По словам местных жителей, животные очень агрессивные, постоянно нападают на людей.

«Район СУ-3 оккупировала стая крупных собак. Видела, как взрослый мужчина еле отбился, выкинул из пакета им все продукты, только после этого смог удрать. Ребенок из нашего класса не смог вовремя прийти на уроки, так как стая стояла у подъезда. Стоило ему открыть дверь, собаки кидались на него с лаем», - написала одна из местных жительниц в соцсетях.

К своей жалобе автор поста приложила фотографию, на которой запечатлены шесть взрослых особей. В администрации Давлекановского района журналисту «Башинформа» сообщили, что ситуацию уже взяли на контроль.

«Администрация подала заявку на отлов этих собак, подрядная организация занимается вопросом. Животные же не стоят на месте, перебегают, поэтому специалисты караулят их. Ждем отлова», - сообщила руководитель пресс-службы Татьяна Зайнеева.

Ранее «Башинформ» писал о том, что стая бездомных собак нападает на людей в центре Бирска.