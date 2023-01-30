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Сегодня, 12:08

В одном из городов Башкирии стая бездомных собак пугает местных жителей

Жители Бирска в соцсетях активно жалуются на бездомных собак, которые ведут себя агрессивно. По словам горожан, животные обитают прямо на центральной площади и буквально не дают людям прохода.

«19 января идем с сыном через площадь, видим, как две большие собаки кидаются на проходящих женщину и мужчину. Не каждый день бываю на площади, но вчера снова вижу этих двух псин, которые окружили мальчишку лет 10. Бедненький, прикрылся рюкзаком и стоит, а те вокруг него ходят и ужасно лают», - написала автор сообщения.

Жалобу местной жительницы в комментариях поддержали и другие интернет-пользователи.

«Я каждый день вижу, собаки на всех кидаются, и это происходит в центре города», - возмутилась Елизавета Ш.

«Каждый день эти собаки бегают по площади и пока они не покусают кого-нибудь, наверное, так все и будет», - подчеркнула Светлана А.

Между тем в администрации Бирского района агентству «Башинформ» сообщили, что держат ситуацию на контроле. Животные стерилизованы и чипированы.

«Зарегистрированных случаев нападения этих собак на людей не было. Собаки чипированные, в агрессию не впадают. Подрядная организация, занимающаяся отловом безнадзорных животных, держит на контроле данный вопрос», - сообщил руководитель пресс-службы Александр Обухов.

Как ранее писал «Башинформ», в регионе насчитывается около 150 тысяч собак, из которых 50 тысяч или 30% - бродячие. Федеральный закон позволяет возвращать после стерилизации животных в место отлова, если животное не проявляет явной агрессии. Либо, если собаки представляют угрозу для общества, пожизненно содержать их в приютах. О том, в какие суммы обойдется их содержание, читайте здесь.

Автор:Ляйсан Закирова
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