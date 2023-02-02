В Башкирии общественники обнаружили массовое захоронение собак

В скотомогильнике вблизи деревни Аптраково Мелеузовского района обнаружили массовое захоронение собак. Фотографии в соцсетях обнародовал эксперт ОНФ Башкирии Роман Насыров. По его словам, информацию и снимки ему передала одна из местных жительниц.

«Откуда столько трупов собак? Кто ответит на этот вопрос? В Мелеузе убивают собак и скидывают в скотомогильник? Если да, тогда налицо нарушение федерального законодательства. Если это что-то другое, мы требуем ответа властей. В любом случае это ненормально для цивилизационного общества и идёт вразрез с политикой президента России. Мы требуем разобраться в сложившейся ситуации», - возмутился общественник.

В администрации района агентству «Башинформ» сообщили, что специалисты районной ветстанции выезжали на место. В ходе осмотра никакого массового захоронения не выявлено.

«Там действительно были трупы собак, но только нескольких, массовым захоронением это не назовешь. Так как скотомогильник действующий, возможно, кто-то из местных жителей привез сюда умерших в личном подворье питомцев», - говорит руководитель пресс-службы администрации Мелеузовского района Гузель Ишкинина.