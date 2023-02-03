В Башкирии бездомных животных после стерилизации можно будет не выпускать в место отлова

Радий Хабиров утвердил поправки в закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан». Изменения были приняты депутатами Госсобрания 26 января. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, в новой редакции закона говорится, что помимо установки порядка организации деятельности приютов и норм содержания в них животных, «к полномочиям правительства Башкирии относится и установление порядка предотвращения причинения безнадзорными животными ущерба людям».

Кроме того, региональные власти теперь будут иметь право принимать решение возвращать стерилизованных и чипированных собак в прежнее место обитания или размещать их в приютах.

Места, в которые будет запрещено возвращать животных и перечень должностных лиц, уполномоченных принимать такие решения, будут определяться органами местного самоуправления.

Ранее «Башинформ» писал о том, что парламентарии Башкирии в феврале планируют внести дополнительные поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которые позволят частным приютам получать господдержку.