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Вчера, 15:43

В Башкирии бездомных животных после стерилизации можно будет не выпускать в место отлова

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Радий Хабиров утвердил поправки в закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан». Изменения были приняты депутатами Госсобрания 26 января. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, в новой редакции закона говорится, что помимо установки порядка организации деятельности приютов и норм содержания в них животных, «к полномочиям правительства Башкирии относится и установление порядка предотвращения причинения безнадзорными животными ущерба людям».

Кроме того, региональные власти теперь будут иметь право принимать решение возвращать стерилизованных и чипированных собак в прежнее место обитания или размещать их в приютах.

Места, в которые будет запрещено возвращать животных и перечень должностных лиц, уполномоченных принимать такие решения, будут определяться органами местного самоуправления.

Ранее «Башинформ» писал о том, что парламентарии Башкирии в феврале планируют внести дополнительные поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которые позволят частным приютам получать господдержку.

Автор:Ляйсан Закирова
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