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Вчера, 21:03

Радий Хабиров провел встречу со студентами из Башкортостана в Москве

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков
«Я искренне рад вас видеть, передаю вам тепло нашей республики, давно мы с вами хотели увидеться, — поприветствовал Глава Башкирии Радий Хабиров студентов - выходцев из Башкортостана на встрече 28 февраля в Москве. — Вы цвет молодежи Башкортостана, вы прошли уже большой, тяжелый путь, поступили в лучшие вузы страны. Вы — честь и гордость Башкортостана. Жизнь устроена таким образом, что молодой человек всегда будет искать там и поступать туда, где дают более качественное образование. Идеальная картина была бы в том, если бы вы, получив образование, вернулись домой в республику. У нас формируется история трех касаний. Вы нам интересны как носители знаний, профессиональных навыков. Много случаев, когда ребята возвращаются домой, находят себя в профессии, работают успешно».

Глава республики напомнил, республика живет под лозунгом «Своих не бросаем» и готова всегда поддерживать выходцев из Башкирии. Вместе с тем он считает, что сегодня потенциал представительства Башкортостана в Москве в вопросе сотрудничества со студентами не до конца задействован.

Общаясь со студентами, Радий Хабиров рассказал об экономическом потенциале Башкортостана. Он отметил, что по основным показателям республика стабильно входит в десятку регионов-лидеров, формирующих больше половины валового внутреннего продукта страны. Два года подряд Башкирия занимает первое место в стране по эффективности промышленной политики.

«Башкортостан добивается успехов во многом благодаря своему научно-инновационному потенциалу. В рейтинге научно-технологического развития мы — на четвертом месте», — сказал Радий Хабиров. Он также добавил, что республика активно развивается и нуждается в молодых квалифицированных специалистах.

Автор:Азат Гиззатуллин
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