Регионы смогут получать сведения о факте мобилизации в автоматическом режиме

Мобилизованным и членам их семей будет проще получить действующие в регионах меры социальной поддержки. Необходимые для этого изменения утвердило правительство.

Теперь органы власти российских субъектов, предоставляющие меры социальной поддержки, смогут получать сведения о факте мобилизации в автоматическом режиме.

Таким образом, людям не придётся тратить время на предоставление подтверждающих право на региональные льготы и выплаты документов. Заявления на получение мер соцподдержки могут быть поданы через портал госуслуг.

Это позволит сократить сроки оказания мер поддержки и упростить процедуру их получения.

О принятом решении председатель правительства Михаил Мишустин сообщил в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил, других войск, воинских формирований и органов 1 марта.

Напомним, осенью ряд льгот для мобилизованных был принят на федеральном уровне. Им предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, продлены сроки предоставления налоговых деклараций. Мобилизованные граждане и члены их семей освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Как сообщал «Башинформ», в Башкирии на сегодняшний день действуют более 30 мер поддержки для семей участников специальной военной операции. Они касаются зачисления в детский сад, оплаты ухода за ребенком, предоставления детского питания, бесплатного проезда на общественном транспорте, путевок в детские оздоровительные лагеря, обеспечения школьников и студентов колледжей горячим питанием. Пожилые родственники и инвалиды смогут воспользоваться бесплатными социальными услугами на дому.