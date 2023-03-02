Студентка из Башкирии принимает участие в мероприятиях открытия Года педагога и наставника

Студентка колледжа Башкирского педуниверситета им. Акмуллы Зарина Мирабдуллаева принимает участие в мероприятиях открытия Года педагога и наставника в России, которое проходит сегодня сразу в нескольких локациях. На одной из таких площадок — в Центре знаний «Машук» министерства просвещения РФ, Зарине удалось задать вопрос министру просвещения России Сергею Кравцову.

Будущий учитель рассказала, что привело ее в педагогическое учебное заведение.

«Все время до поступления я возилась с детьми: на танцах давала занятия младшим группам, в школе устраивала конкурсы. Даже когда выходила во двор, меня всегда окружали дети. Поэтому я и решила поступить в педагогический колледж. На втором курсе у меня началась первая практика, самая волнительная встреча с детьми. Я стояла перед дверью в класс и тряслась. И вдруг из столовой прибежали 30 маленьких человечков. Они окружили меня и загалдели: „А вы кто? А вы кто?“. А я гордо ответила: „Я — ваш учитель“. Именно в тот момент я поняла, что нахожусь на своем месте. Чуть позже я стала победителем конкурса „ПрофДебют“ по решению нестандартных педагогических ситуаций. На самом деле было трудно. Но этот опыт очень ценный для меня. Я уже год получаю хорошую практику, работая вожатой. И с детьми мне приходится не только играть, но и плакать в обнимку. Дальше я планирую поступать в свой университет и стану коррекционным педагогом. У меня все отлично с обучением, но мне, как и многим, не хватает практики. Я бы с удовольствием пошла работать в школу, но студенты ссузов не имеют возможности работать официально. И в связи с этим у меня такой вопрос: можно ли разрешить старшим и выпускным курсам официально трудоустраиваться в школу, совмещая работу и учебу?»

«Я абсолютно поддерживаю ваше предложение, чтобы старшекурсники могли преподавать в школах, — выразил свою поддержку министр просвещения РФ. — Это станет серьезной поддержкой нашим педагогам, когда такие прекрасные люди, как вы, придут преподавать детям. Таким учителям, как вы, нужно создавать все условия для работы».

Сергей Кравцов дал совет будущему педагогу.

«В своей педагогической деятельности вы будете сталкиваться с трудностями, и может быть так, что опустятся руки. Никогда не вешайте нос, и все у вас получится!» — поддержал он будущего педагога.

В знаковом для педагогического сообщества событии приняли участие учителя со всех регионов, педагоги обсуждали, как повысить статус учителя, популяризировать профессию, привлечь молодые кадры, сохранив лучшие традиции советской школы.

О высоком статусе мероприятия говорит и тот факт, что к участникам встречи онлайн присоединился президент Владимир Путин.

Смысл Года наставника заключается в том, чтобы привлечь внимание общества к труду педагога. Учителя России воспитывают настоящих защитников Родины, подчеркнул Владимир Путин. Он поблагодарил учителей и наставников страны за веру в Россию и преданность профессии.

Президент поставил задачу по всей стране наращивать потенциал педагогических вузов.

«Россия — это страна возможностей и неисчерпаемого потенциала народа. Воспитательная составляющая включена теперь в обязательную программу школьников. Все, что мы делаем во всех сферах жизни, подчинено большой цели — чтобы дети и молодые люди были счастливы, росли в суверенной, свободной стране», — сказал Владимир Путин.