Сергей Кравцов заявил о создании всероссийской ассоциации наставников

Минпросвещения РФ может создать всероссийскую ассоциацию наставников, при министерстве уже работает координационный совет по наставничеству. Об этом сообщает ТГ-канал ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Мы создали координационный совет по наставничеству при минпросвещения, объединив представителей разных отраслей. Важно, что наставники есть в любой сфере: и в системе образования, и на производстве, и в культуре, и в медицине.

Каждому, кто начинает свой путь в профессии, нужен человек, который поделится с ним своим опытом и поможет быстрее стать настоящим профессионалом. Я не исключаю, что всероссийская ассоциация наставников будет создана», — приводят в пресс-службе министерства слова Кравцова по итогам встречи с представителями учительского сообщества в Чеченской Республике.