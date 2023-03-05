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Сегодня, 12:41

Теория трех касаний: как Башкирия будет поддерживать студентов столичных вузов

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Недавно Радий Хабиров встречался в Москве со студентами — уроженцами Башкортостана. Как сообщает «Башинформ», на телемарафоне открытой академии «Территория женского счастья» Глава республики поделился своими мыслями о внутренней мотивации для подобного общения:

— Здесь философия очень простая. Безусловно, мы заинтересованы, чтобы наши лучшие дети поступали в хорошие вузы. Мы также ясно понимаем, что лучшие вузы в стране — в Москве и Санкт-Петербурге, и очень здорово, что они туда поступают. Конечно, после окончания вуза многие из них принимают решение остаться работать в Москве или других регионах. Здесь мы должны провить чуткость и внимание, чтобы ребят, получивших отличные знания в столичных вузах, пригласить к себе обратно в Башкортостан.

Для этого мы придумали внутреннюю теорию трех касаний. Так не должно быть, чтобы ребенок, который окончил у нас школу, уехал учиться в столицу, и о нем все забыли: республиканская, муниципальная власть, его земляки. Мы создаем механизмы, чтобы они чувствовали, что они нам нужны и мы о них помним. Я встретился с ними и услышал огромное количество предложений. Мы оформили это поручение.

Мы договорились, что наше представительство станет центром студенческой жизни для наших ребят, которые находятся в Москве, там основная масса наших студентов.

Второе — это работа глав муниципалитетов — они должны раз-два раза в год помогать студентам. Я сам долго жил в общежитии, мешка картошки из района, который нам привозили родители, хватало на неделю, это было счастье.

И третье — когда студенты приезжают сюда, мы должны что-то для них создавать. Летом мы проведем большую Гонку героев — соревнование между ребятами наших вузов и теми, кто учится в Москве. А на следующие зимние каникулы мы проведем Бал для студентов.

Главное — идет борьба за светлые умы. Из ста процентов наших выпускников порядка 65 процентов поступают в наши вузы, это хорошие цифры. Но 30 с лишних уезжают, это тоже наш потенциал. Мы за последние годы в республике на 40 процентов увеличили количество бюджетных мест. Эту работу мы не останавливаем, - подчеркнул Глава республики.

Автор:Лейла Аралбаева
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