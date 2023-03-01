Студенты МГИМО о Башкирии: «Домой, в республику, всегда тянет»

Студент 3 курса факультета международного бизнеса МГИМО Тимур Шарафутдинов после встречи с Радием Хабировым рассказал агентству «Башинформ», что ему удалось задать вопрос Главе Башкортостана после его лекции, которую он прочитал студентам вуза.

«Я спросил у Радия Фаритовича про перспективы работы для студентов-международников в республике в новых сложившихся условиях и был очень удовлетворен ответом. Понравилась содержательная лекция, было интересно и информативно. Полезной для всех нас получилась и встреча с Главой Башкортостана, все вопросы, которые задали ребята, не остались без ответа. Радий Фаритович сам проявлял инициативу и дал несколько поручений по просьбам студентов», — рассказал Тимур Шарафутдинов.

По его словам, учеба в МГИМО является непростой.

«У меня первый язык — французский, второй — английский. Есть еще военная кафедра. Учеба сложная, что касается языков, то очень высокие квалификационные требования. Сейчас я понимаю, что получаю очень высокие знания. Сложно, но это того стоит. Хочу попробовать свои силы после завершения учебы в банковском секторе, посмотрим. Если завершу семестр с хорошими оценками на военной кафедре, то обещали отправить на стажировку в Минобороны. Конечно, домой, в республику, всегда тянет. Я хоть и родился в Уфе, но очень много времени проводил в Мелеузовском районе, картатай и нэнэйка там живут, вот и на майские праздники хочу поехать их навестить, помочь им», — отметил Тимур Шарафутдинов.

Студентка 3 курса Финансового университета при Правительстве России Наиля Сунагатуллина рассказала, что после завершения бакалавриата в Москве планирует поступать в магистратуру в Уфимский университет науки и технологий.

«Своя земля тянет, родители будут очень рады, когда я вернусь домой. Я сама родом из Нефтекамска. На протяжении 4 лет, которые я провела в Москве, поняла, что очень скучаю по родине, мне не хватает именно нашей природы. Я уже проходила стажировку в министерстве внешних связей и хотела бы работать в минэкономразвития Башкортостана», — отметила Наиля.