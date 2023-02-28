Радий Хабиров откровенно рассказал о международных перспективах Башкортостана

После лекции в МГИМО Глава Башкортостана Радий Хабиров ответил на вопросы студентов. Один из них касался перспектив развития международного сотрудничества республики.

«Нам предстоят непростые испытания. Конечно, санкционное давление со стороны ряда государств оказывает определённое влияние на нашу работу. Но экономика России, Башкортостана оказалась необычайно стрессоустойчивой. Мы в короткие сроки смогли перестроить кооперационные связи, — сказал Радий Хабиров. — Сегодня мы ориентируемся на развитие сотрудничества с государствами СНГ. Например, у Беларуси — высочайшие компетенции в машиностроении и лёгкой промышленности. Мы стараемся открывать двери в те страны, которые готовы работать с нами».

Руководитель региона также рассказал о возможностях стажировок и трудоустройства в Башкортостане студентов, которые обучаются на специальностях в сфере международных отношений.

«Многие министерства республики занимаются внешнеэкономической деятельностью. Практику можно пройти и в наших представительствах, — отметил Радий Хабиров. — И, конечно, студенты с подготовкой, которую даёт МГИМО — ценные кадры для многих компаний, работающих на внешних рынках».

Один из вопросов касался сотрудничества с регионами Донбасса. Глава Башкортостана высоко оценил потенциал развития взаимоотношений.

«Хорошие компетенции в Донецкой и Луганской народных республиках накоплены в металлургии, машиностроении. Но многие предприятия ещё требуют восстановления, модернизации. Мы, безусловно, хотим заходить туда с инвестициями. Пока наше сотрудничество в большей степени ориентировано на восстановление социальной инфраструктуры Донбасса, — пояснил Радий Хабиров. — Только в 2022 году мы направили на эти цели 2,8 млрд рублей. Поддержку этим территориям сегодня оказывает вся страна».

Студенты МГИМО также интересовались работой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга». Глава республики посоветовал студентам глубоко изучить особенности работы таких преференциальных территорий.

«Это один из важнейших инструментов современного развития экономики. Первоначально мы закладывали в границы ОЭЗ 400 га земли. Но с учётом высокого спроса со стороны инвесторов мы включаем туда дополнительные площадки, — обратил он внимание. — В целом за последние два года в нашу особую экономическую зону пришли новые проекты на 32 млрд рублей. И перспективы её работы — очень хорошие».

В завершение выступления Глава Башкортостана поблагодарил студентов МГИМО за продуктивный диалог и передал им книги с башкирскими пословицами и поговорками, переведенными на несколько иностранных языков.

«Республика всегда рада видеть вас в гостях, готова оказать содействие, если вы примете решение работать у нас. Те усилия, которые мы сегодня вкладываем в науку и высшее образование, внешнеэкономическую деятельность, позволяют говорить о том, что ваши навыки обязательно будут востребованы», — резюмировал Радий Хабиров.