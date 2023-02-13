От «Торатау» до «Алги», как наши спасают в Турции, БАГСУ переименуют. Главное в Башкирии

Также Глава Башкортостана и Максим Решетников ознакомились с деятельностью резидентов индустриального парка «Уфимский» в Шакше. На территории парка работают 18 резидентов, которые создали 1,6 тысячи рабочих мест. На стройплощадке белорусского холдинга «Амкодор» возводят завод по производству сельхозоборудования. Его планируют запустить этим летом. Также парк «Уфимский» войдет в состав ОЭЗ «Алга», узнал Башинформ. За два года республика на 2/3 заполнила 4 площадки ОЭЗ «Алга». «Таких показателей некоторые особые экономические зоны добиваются только через 7 лет», - отметил министр на совещании по развитию преференциальных территорий в Башкортостане. Также Минэкономразвития страны поддержало башкирский проект использования беспилотников в сельском хозяйстве. Министр высоко оценил эффективность использования властями Башкирии федеральных инструментов поддержки. «Мы понимаем, насколько важна в целом республика в экономическом развитии России», - отметил он.

Прямо в Минск

6 марта открываются прямые авиарейсы из Уфы в Минск. Самолеты будут летать раз в неделю. Как отметил Глава Башкирии, прямые авиарейсы из Уфы в Минск – принципиальный вопрос: «Между Башкортостаном и Беларусью сложились тесные, партнерские отношения. Мы наладили крепкие связи в сфере торговли, промышленности, культуры, туризма. Планируем их и дальше развивать».

Меньше преступлений и обманутых дольщиков

В Башкирии стабильная криминогенная обстановка, в прошлом году количество преступлений снизилось на 3%, в том числе убийств. Об этом стало известно на коллегии прокуратуры РБ по итогам 2022 года, в которой принял участие Радий Хабиров. Он, в частности, сообщил, что органы прокуратуры республики в прошлом году выявили около 90 тысяч нарушений закона. В результате прокурорского вмешательства погашена задолженность по зарплате на 823 млн рублей, на работодателей возбуждены 33 уголовных дела. С участием прокуратуры 625 детей-инвалидов обеспечены лекарствами. Более 900 сирот получили жильё. За два года число домов с обманутыми дольщиками сократилось в 3 раза – со 127 до 39. В рамках борьбы с коррупцией выявлено более 2,5 тыс. нарушений в сфере госслужбы. «35 коррупционеров осуждены к реальному лишению свободы», - рассказал прокурор Башкирии Игорь Пантюшин. Среди главных задач ведомства в этом году – профилактика экстремизма и терроризма, повышение защищённости критически важных и социально значимых объектов.

Ранее Глава попросил минстрой не затягивать решение проблем обманутых дольщиков. «Результаты по строительной отрасли были бы просто отличные, если бы не недострои», — сказал он.

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