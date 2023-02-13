От «Торатау» до «Алги», как наши спасают в Турции, БАГСУ переименуют. Главное в Башкирии

О чем Радий Хабиров говорил с главами и что показал федеральному министру; сколько коррупционеров посадили в Башкирии и за что признали иноагентом Земфиру; где поставят памятник Муртазе Рахимову и как отличилась Уфа. Эти и другие важные новости минувшей недели вы узнаете из одного материала «Башинформа».
Запретить рекламу
Депутаты Госсобрания Башкирии предложили внести изменения в закон «О рекламе». Законопроектом предлагается запретить рекламу услуг по «содействию освобождению граждан от исполнения воинской обязанности». Как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, «защита Отечества – долг и обязанность гражданина РФ. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы уголовно наказуемо». И реклама таких услуг подталкивает людей к правонарушению, считает он.
Дорожное движение по-умному
В Уфе в Управлении ГИБДД по Башкирии заработал Центр организации дорожного движения. 9 февраля с его работой ознакомился Радий Хабиров. Центр занимается сбором и обработкой данных о параметрах дорожного движения. На его базе формируют интеллектуальную транспортную систему, узнал Башинформ. По словам руководителя Центра, здесь обрабатывают от 20 тысяч до 50 тысяч протоколов по нарушениям ПДД, зафиксированным камерами фотовидеофиксации на трассах. Далее по ним ГИБДД выносит штрафы. Так в прошлом году в республике собрали почти 2 млрд рублей. Благодаря установке камер в регионе снизилась аварийность, смертность в ДТП уменьшилась на 15%. Глава республики ознакомился с работой интеллектуальной транспортной системы Уфы. На главных перекрестках города установлены 50 интеллектуальных светофоров, в этом году прибавится еще 51, а также 138 детекторов транспортного потока. Они определяют плотность трафика, скорость движения и самостоятельно задают алгоритм переключения светофоров.
«Когда-нибудь мы придем к тому, что будет уважение друг к другу на дорогах, жесткое соблюдение правил дорожного движения, правильное поведение пешеходов», - отметил Радий Хабиров и вручил коллективу службы благодарность Главы РБ за эффективную работу.
В память о Рахимове
В Башкирии БАГСУ предложили переименовать в Башкирскую академию госслужбы имени Муртазы Рахимова. Также в честь первого президента республики назовут одну из новых улиц Уфы. А памятник Рахимову планируют поставить перед зданием Госсобрания. «Именно в общественно-политическом центре Государственного Собрания – Курултая он принимал важнейшие решения», - пояснил Радий Хабиров. 7 февраля, в день рождения первого президента Башкортостана, он возложил цветы к могиле Муртазы Рахимова. На памятном мероприятии Глава сообщил, что подготовлен проект указа по увековечению памяти Муртазы Рахимова.
Уфа лидирует и переходит на белый свет
Уфа заняла первое место в рейтинге городов-миллионников по объёму отгруженной продукции по итогам девяти месяцев 2022 года. Также город на втором месте по миграционному приросту населения и на четвертом — по вводу жилья. Об этом сообщил мэр Ратмир Мавлиев, докладывая депутатам горсовета об итогах развития города в 2022 году. Как узнал Башинформ, за 2022 год в Уфе построили 1 млн 170 тысяч кв. метров жилья, что стало абсолютным рекордом за всю ее историю. В целом по совокупности статистических показателей среди городов-миллионников, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, Уфа занимает 2 место. Также в Уфе полностью обновят систему освещения, заменят 47 тысяч светильников. «Переходим на белый яркий свет. Город станет уютнее и безопаснее», - сообщил мэр.
Разговор с главами
10 февраля во время рабочей поездки в Илишевский район Радий Хабиров обсудил с главами сельских поселений западной части республики вопросы социально-экономического развития территорий. «Именно вы, уважаемые главы, общаетесь с людьми, первыми принимаете решения о помощи жителям в самых волнующих вопросах. От качества вашей работы зависит состояние нашей экономики и социально-политической сферы», — подчеркнул Хабиров на совещании и поблагодарил их за работу во время пандемии и поддержку участников СВО. Глава отметил, что экономика республики растёт хорошими темпами, реализуются большие инфраструктурные проекты. Так, через Илишевский район пройдёт новый участок федеральной трассы М-7. В этом году на 200 млн рублей увеличили финансирование программы поддержки местных инициатив. Помощь населенным пунктам в рамках республиканского проекта «Атайсал» превысила 1 млрд рублей. Сейчас задача местных властей – подготовиться к выборам в Курултай РБ в этом году и к выборам президента России и Главы РБ в 2024-м.
В селе Верхнеяркеево Глава посетил среднюю школу №4, модернизированную по федеральной программе капремонта. В деревне Ашманово ознакомился с ходом реконструкции лагеря «Орлёнок», который станет первым в республике круглогодичным лагерем, сообщил Башинформ.
Как наши спасают в Турции
9 февраля 25 башкирских спасателей-добровольцев прибыли в Турцию для помощи в устранении последствий масштабного землетрясения. Они взяли с собой специально обученную собаку для поиска людей под завалами. По данным Башинформа, республика первая из российских регионов отправила спасателей в Турцию. «В традициях Башкортостана всегда было поддерживать и выручать из беды тех, кто в этом нуждается», — прокомментировал Радий Хабиров. Уже на второй день работы наши спасатели обнаружили под завалами живыми трех человек, всего они спасли пятерых. На днях в Турцию прибудет 25 тонн гуманитарной помощи из Башкирии.
Мощнейшее за почти 100 лет землетрясение в 7,7 баллов произошло в Турции 6 февраля. Жертвами стихии стали более 29 тыс. человек. Можно ли спрогнозировать такое землетрясение и возможно ли подобное у нас - читайте здесь и здесь.
От «Торатау» до «Алги»
11 февраля в Башкирии с рабочим визитом побывал министр экономического развития России Максим Решетников. В геопарке «Торатау» федеральный министр и Радий Хабиров посетили визит-центр, зимний сабантуй и провели совещание по развитию регионального туризма. «На примере геопарка «Торатау», который мы осмотрели сегодня, видно, как за короткий срок можно повысить привлекательность территории и её инвестиционный потенциал», – подчеркнул Решетников. Также он сообщил, что республика дополнительно получит более 550 млн рублей федеральных средств на развитие туризма.
По словам Радия Хабирова, пока туризм занимает 3% в экономике республики. А начинали с установки указателей туробъектов. Занялись придорожным сервисом. Дали льготы по земельным участкам. В Бурзянском районе открыли музейный комплекс «Шульган-Таш». В планах строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе. В республике работают программы по туризму для пожилых и школьников. Создано два геопарка. Готовится заявка на создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Урал».
«Республика развивает туризм, системно используя все имеющиеся федеральные возможности, и сама активно вкладывает в эту отрасль», - отметил глава минэка. В этом году в Башкирии реализуется шесть приоритетных инвестпроектов в сфере туризма на 6,6 млрд руб. Работает 8 туристско-информационных центров.
Также Глава Башкортостана и Максим Решетников ознакомились с деятельностью резидентов индустриального парка «Уфимский» в Шакше. На территории парка работают 18 резидентов, которые создали 1,6 тысячи рабочих мест. На стройплощадке белорусского холдинга «Амкодор» возводят завод по производству сельхозоборудования. Его планируют запустить этим летом. Также парк «Уфимский» войдет в состав ОЭЗ «Алга», узнал Башинформ. За два года республика на 2/3 заполнила 4 площадки ОЭЗ «Алга». «Таких показателей некоторые особые экономические зоны добиваются только через 7 лет», - отметил министр на совещании по развитию преференциальных территорий в Башкортостане. Также Минэкономразвития страны поддержало башкирский проект использования беспилотников в сельском хозяйстве. Министр высоко оценил эффективность использования властями Башкирии федеральных инструментов поддержки. «Мы понимаем, насколько важна в целом республика в экономическом развитии России», - отметил он.
Прямо в Минск
6 марта открываются прямые авиарейсы из Уфы в Минск. Самолеты будут летать раз в неделю. Как отметил Глава Башкирии, прямые авиарейсы из Уфы в Минск – принципиальный вопрос: «Между Башкортостаном и Беларусью сложились тесные, партнерские отношения. Мы наладили крепкие связи в сфере торговли, промышленности, культуры, туризма. Планируем их и дальше развивать».
Меньше преступлений и обманутых дольщиков
В Башкирии стабильная криминогенная обстановка, в прошлом году количество преступлений снизилось на 3%, в том числе убийств. Об этом стало известно на коллегии прокуратуры РБ по итогам 2022 года, в которой принял участие Радий Хабиров. Он, в частности, сообщил, что органы прокуратуры республики в прошлом году выявили около 90 тысяч нарушений закона. В результате прокурорского вмешательства погашена задолженность по зарплате на 823 млн рублей, на работодателей возбуждены 33 уголовных дела. С участием прокуратуры 625 детей-инвалидов обеспечены лекарствами. Более 900 сирот получили жильё. За два года число домов с обманутыми дольщиками сократилось в 3 раза – со 127 до 39. В рамках борьбы с коррупцией выявлено более 2,5 тыс. нарушений в сфере госслужбы. «35 коррупционеров осуждены к реальному лишению свободы», - рассказал прокурор Башкирии Игорь Пантюшин. Среди главных задач ведомства в этом году – профилактика экстремизма и терроризма, повышение защищённости критически важных и социально значимых объектов.
Ранее Глава попросил минстрой не затягивать решение проблем обманутых дольщиков. «Результаты по строительной отрасли были бы просто отличные, если бы не недострои», — сказал он.
Праздник спорта
7-9 февраля в Уфе в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой, впервые в республике, прошел чемпионат России по греко-римской борьбе. На праздник спорта в Башкирии высадился звёздный олимпийский десант. «В Уфе собрались лучшие спортсмены, практически национальная сборная по греко-римской борьбе», - отметил 7 февраля на открытии Радий Хабиров. В чемпионате приняли участие 350 спортсменов из 50 регионов страны. Башкирский борец Нохчо Лабазанов стал бронзовым призёром чемпионата, уступив двукратному призёру Олимпийских игр Сергею Семёнову, сообщил Башинформ.
Радий Хабиров и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили посетили новый зал для спортивной борьбы на проспекте Октября. Здесь одновременно могут заниматься 100 детей, причем бесплатно. С будущими олимпийскими чемпионами, в том числе со слабослышащими детьми, будут работать опытные тренеры, в том числе легендарный Джефф Монсон.
Про эффективную земельную политику
В республике около 165 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель. Задачи минземимущества на этот год - ввести в оборот эти пашни и формировать земельные участки под жилищную застройку и крупные инвестпроекты. Приоритеты эффективной земельной политики Башкирии Радий Хабиров обозначил 7 февраля на коллегии минземимущества республики по итогам 2022 года. В своём выступлении он высоко оценил работу министерства и отметил, что республика достойно прошла непростой год. Не допустили сокращения экономики. Доходы консолидированного бюджета составили почти 330 млрд рублей. «Ваше министерство обеспечило поступление в бюджет 13,5 млрд рублей. Это почти на 8,3 млрд больше, чем в 2021 году», - сказал Глава. В прошлом году в Башкортостане введены рекордные 3 млн кв. метров жилья, в планах - строить не менее 4 миллионов «квадратов». Чтобы добиться этого, надо думать о новых площадках, отметил Глава.
Между тем башкирские депутаты предложили изымать земли у владельцев, если она не используется в течение 3 лет. Соответствующий законопроект планируется принять на ближайшем заседании.
Снова на передовую, ордена погибшим
На минувшей неделе вторая партия бойцов из Башкирии побывала дома в отпуске и снова отправилась в зону СВО. «Отпуск прошел на ура. Старался навестить всех родственников и близких», - рассказал военнослужащий с позывным «Зингер». Как только они займут свои позиции на передовой, повидаться с близкими смогут другие воины. Для отдыха всех бойцов организовали регулярную ротацию на линии СВО и трансфер до дома на автобусах, узнал Башинформ. За образцовое выполнение боевых задач в ходе СВО ефрейтора из Салаватского района Салавата Сафина наградили благодарностью Президента России.
10 февраля Глава Башкирии передал ордена Шаймуратова родителям четверых погибших участников СВО из Илишевского района. На встрече Радий Хабиров поблагодарил их за воспитание «настоящих мужчин, патриотов, защитников Отечества, которые погибли, выполняя свой воинский долг».
Признаны иноагентами
Также 10 февраля минюст России признал известную певицу, уроженку Уфы Земфиру Рамазанову и политолога Аббаса Галлямова иностранными агентами. В распоряжении говорится, что «З. Т. Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против СВО, получала поддержку от иностранных источников. А. Р. Галлямов распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО на Украине. Проживает за пределами РФ», сообщил Башинформ.
Сотрудничество с Адыгеей
12 февраля в Башкирию с рабочим визитом прибыла делегация из Адыгеи во главе с руководителем республики Муратом Кумпиловым. Гости посетили индустриальный парк «Уфимский» и стройплощадку белорусского холдинга «Амкодор», где возводят завод по производству оборудования для обработки зерна. На встрече с делегацией Адыгеи Глава Башкирии отметил, что их визит откроет новые возможности для сотрудничества. По его словам, товарооборота между Башкортостаном и Адыгеей пока небольшой. Из республики в Адыгею в основном идёт бензин и дизтопливо. «У вас мы закупаем молочную продукцию, знаменитый адыгейский сыр, соль», - сообщил Радий Хабиров.
По словам Мурата Кумпилова, в Адыгее сейчас строят большой индустриальный парк. «Поэтому нам сегодня было важно и интересно посетить индустриальный парк «Уфимский», изучить ваш большой накопленный опыт», - сказал он. Главы Башкортостана и Адыгеи подписали соглашение о сотрудничестве между двумя республиками.