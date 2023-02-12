Радий Хабиров и Мурат Кумпилов ознакомились с работой резидентов индустриального парка «Уфимский»

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров и Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомились с деятельностью резидентов индустриального парка «Уфимский». Ранее «Башинформ» сообщал, что индустриальный парк «Уфимский» войдёт в состав ОЭЗ «Алга». Накануне предложение Главы республики на совещании по развитию преференциальных территорий республики поддержал министр экономического развития России Максим Решетников.

Индустриальный парк создали в уфимском микрорайоне Шакша в 2014 году на территории в 13,6 га. Это комплекс зданий и сооружений общей площадью более 76 тысяч кв. м с благоустроенными производственными, складскими, торговыми и офисными помещениями. Резиденты парка получают поддержку на городском и республиканском уровнях. А развитая инфраструктура позволяет арендаторам не отвлекаться на второстепенные проблемы и направлять все силы на развитие бизнеса, - рассказал директор Корпорации развития Башкортостана Наиль Габбасов.

На территории индустриального парка работают 18 резидентов, которые создали в общей сложности 1,6 тысячи рабочих мест. Общий объем капитальных вложений в инфраструктуру индустриального парка составил 3,6 млрд. рублей, а за последние 8 лет общий объем инвестиций резидентов парка составил 36,7 млрд рублей.

Радий Хабиров и Мурат Кумпилов ознакомились с возможностями производственного комплекса площадью 20 тысяч кв. м, который открыли в декабре 2021 года. Первым резидентом в новом здании стало предприятие «Артагро». Общество занимается строительством и реконструкцией объектов сельского хозяйства, а также производством зерноочистительного оборудования, не имеющего аналогов в России. С 2020 года компания выпускает зерновые элеваторы производительностью от 25 до 100 тонн в час, а с 2021 года – пневмостолы и зерноочистительные машины.

«Мы знаем, что Башкортостан один из передовых регионов России и приехали к вам, чтобы изучить ваш опыт и то, что вы реализовали уже во многих сферах. Есть что почерпнуть у вас и чему поучиться», - сказал Мурат Кумпилов.

Директор и учредитель компании «Артагро» Артур Абдюшев поблагодарил руководство республики за поддержку проекта.

«За короткое время, без лишних бюрократических проволочек нам подобрали площадку и мы смогли запустить наше производство. Во многом это стало возможным благодаря участию в «Инвестчасе» в августе 2021 года» – сказал он.

Радий Хабиров отметил, что в Башкортостане действуют эффективные инструменты поддержки бизнеса, в том числе строятся новые площадки для создания новых заводов.

Кроме того, на площадке комплекса образцы выпускаемой продукции представили белорусский машиностроительный холдинг «АМКОДОР» и химическая компания «Россильбер».

В декабре прошлого года в парке ввели в строй производственный комплекс общей площадью 20 тысяч кв. метров. На его создание в 2020-2022 годах предоставлены субсидии из республиканского бюджета в сумме 40,6 млн рублей, из федерального бюджета в сумме 383,3 миллионов.

Напомним, в Башкортостане зарегистрировано 12 индустриальных парков и 18 технопарков. В индустриальных парках и технопарках создано 30,1 тыс. рабочих мест, осуществляют деятельность 168 резидентов, общий объем инвестиций которых составляет более 45 млрд рублей. Башкортостан по числу созданных и создаваемых индустриальных парков входит в тройку лидеров страны.