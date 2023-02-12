В Башкирии производство предприятия «Амкодор» планируют запустить летом 2023 года

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров и Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетили строительную площадку предприятия по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна белорусской компании «Амкодор». Напомним, что старт строительству 21 сентября 2022 года дали премьер–министр Беларуси Роман Головченко и Глава республики Радий Хабиров.

Директор Корпорации развития Башкортостана Наиль Габбасов рассказал, что новому предприятию предоставят преференции, положенные резидентам индустриальных парков. Кроме того, Фонд развития промышленности Башкортостана окажет содействие в получении льготного займа. Строительство ведется на площадке в 6,4 га со всей необходимой инфраструктурой.

Радий Хабиров отметил, что производство планируют запустить летом 2023 года во время десятого юбилейного форума регионов России и Беларуси, который пройдет в Уфе.

Директор ООО «Амкодор-Агидель» Федор Домотенко пояснил, что на предприятии планируется выпуск зерноочистительно-сушильных комплексов, предназначенных для послеуборочной обработки зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных и масличных культур, кукурузы с исходной влажностью до 35%. Также будет предусмотрена комплексная механизация сушки, очистки и погрузочно-разгрузочных работ.

«Стройка у нас идет согласно графику, в некоторых моментах даже с опережением. В настоящее время все инженерные коммуникации подведены, идет закрытие каркаса здания, в марте приступим к внутренним работам. Мы чувствуем колоссальную поддержку от республики, работаем в комфортных условиях. Оборудование оплачено и заказано, ждем его поступления. Параллельно мы ведем набор сотрудников, идут собеседования и формирование кадрового потенциала. В общей сложности на нашем предприятии будут работать 320 человек. В год мы планируем выпускать 40 зерносушильных комплексов. Мы создаем завод, который не будет зависеть от внешних санкций. 90 процентов оборудования у нас российского и белорусского производства. При этом по автоматизации производства уфимский завод будет превосходить аналогичное белорусское предприятие », - рассказал Федор Домотенко.

Глава Адыгеи во время общения отметил, что республика также нуждается в таких зерносушильных комплексах и продукция будущего завода вызовет интерес у адыгейский аграриев.

Напомним, на предприятии «Амкодор-Агидель» сейчас ведется набор 200 сотрудников с заработной платой от 30 до 65 тысяч рублей.

Также в инвестиционных планах «Амкодора» – создание в Октябрьском районе Уфы сервисного центра по обслуживанию широкого спектра техники. На реализацию этой инициативы направят 105 млн рублей. Напомним, пул проектов компании одобрили на «Инвестчасе» в мае 2022 года. Общий объём вложений оценивается в 2,5 млрд рублей.

Холдинг «Амкодор» - одно из ведущих предприятий по производству специальной техники в Белоруссии и странах СНГ. Объединяет 28 юридических лиц, имеет представительство в Москве и заводы в России. Предприятия производят более 1000 товарных позиций, в том числе свыше 125 моделей и модификаций машин для дорожно-строительной, логистической, торфодобывающей, коммунальной, лесной, сельскохозяйственной отраслей.