Глава Башкирии анонсировал прямые авиарейсы Уфа - Минск

6 марта из уфимского аэропорта вылетит первый самолет в столицу Беларуси - Минск, сообщил в своем телеграм-канале Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Как подчеркнул Радий Хабиров, прямые авиарейсы из Уфы в Минск – принципиальный вопрос.

«Между Башкортостаном и Беларусью сложились тесные, партнерские отношения, - констатировал он. - Мы наладили крепкие связи в сфере торговли, промышленности, культуры, туризма. Планируем их и дальше развивать. Ждем, что еще одним серьезным драйвером для этого станет форум регионов двух стран, который пройдет в июне в Уфе».

Частота рейсов – раз в неделю, по понедельникам. Время в пути составит три часа. Билеты уже в продаже, добавил Радий Хабиров.

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на первого вице-премьера правительства — министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова, «положительный результат» с авиакомпаниями «Ред Вингс» и «Азимут» по поводу авиасообщения Уфа - Минск достигнут.

Объем необходимого государственного субсидирования на организацию перелетов — 28,8 млн рублей. Прогнозный пассажиропоток — 6,7 тысячи человек в год.