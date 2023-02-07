Радий Хабиров возложил цветы на могилу Муртазы Рахимова и рассказал о сохранении памяти о нем

Сегодня на мусульманском кладбище Уфы в день рождения первого президента Башкортостана Глава республики Радий Хабиров, другие официальные лица, супруга первого руководителя республики Луиза Галимовна Рахимова и родственники возложили цветы на могилу Муртазы Губайдулловича Рахимова.

Председатель-муфтий Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Биргалин прочитал поминальную молитву.

Во время общения с супругой первого президента Башкортостана Луизой Галимовной Рахимовой Радий Хабиров сказал, что подготовлен проект указа Главы республики по увековечению памяти Муртазы Рахимова.

«В документе предусмотрено много мер, мы вам передадим проект указа, чтобы вы его посмотрели, также с вами посоветуемся и покажем вам эскизы памятника, который планируем установить в Уфе. И вместе решим, какой должен быть надгробный памятник на его могиле. В Уфе мы решили назвать именем Муртазы Губайдулловича одну из новых улиц. Память о нем всегда будет жить в наших сердцах», - отметил Радий Хабиров.

Луиза Галимовна поблагодарила Главу Башкортостана за внимание и поддержку в тяжелые для нее дни.

«По поводу присвоения имени Муртазы Губайдулловича новой улице – это очень разумное решение. Любое переименование улицы, которая уже имеет свое название, связано с большими расходами и приносит неудобства жителям, которые там проживают. Большое вам спасибо за вашу поддержку и хочу выразить благодарность жителям Башкортостана, которые скорбили вместе со мной и выражали искренние слова соболезнования», - сказала супруга первого президента республики.

«Муртаза Губайдуллович чуть менее месяца не дожил до 89 лет. Когда мы были у него в Новый год, очень надеялись, что день рождения мы все-таки отпразднуем, надеялись, что и 90 лет отметим, но судьба так распорядилась.

Сейчас готов проект указа, вдове Муртазы Губайдулловича сегодня его передам, все-таки родные и близкие должны посмотреть. Мы его, на мой взгляд, сбалансированно подготовили - там есть ряд поручений и мэрии Уфы по присвоению имени первого президента республики одной из новых стратегических улиц столицы.

Мы предлагаем Башкирскую академию госслужбы переименовать в Башкирскую академию госслужбы имени Муртазы Рахимова, это очень символично и правильно, потому что именно он формировал систему управления молодой тогда республики, и именно в общественно-политическом центре Госсобрания он принимал важнейшее решение - декларацию о суверенитете, и присягу принимал, как президент. Именно на этом месте мы планируем поставить памятник. Это довольно большой указ, в следующий понедельник мы его опубликуем.

Светлая ему память, мы будем помнить и всегда будем благодарить Муртазу Губайдулловича за служение народу Башкортостана», - рассказал Глава республики Радий Хабиров агентству «Башинформ».

Сегодня первому президенту республики Муртазе Губайдулловичу Рахимову исполнилось бы 89 лет.

«Он внёс существенный вклад в развитие республики в её новом качестве – в качестве субъекта Российской Федерации. Он проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории. Это огромная его заслуга.

Республика под его руководством жила, восстанавливалась после известных трагических событий – развала Советского Союза – в течение почти 20 лет и добилась очень многого», - сказал президент России Владимир Путин, который прилетал в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкортостана.