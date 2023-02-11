Радий Хабиров и Максим Решетников посетили предприятия индустриального парка «Уфимский»

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров и министр экономического развития России Максим Решетников ознакомились с деятельностью резидентов индустриального парка «Уфимский». Индустриальный парк создали в уфимском микрорайоне Шакша в 2014 году на территории в 13,6 га. Это комплекс зданий и сооружений общей площадью более 76 тысяч кв. метров с благоустроенными производственными, складскими, торговыми и офисными помещениями. Резиденты парка получают поддержку на городском и республиканском уровнях. А развитая инфраструктура позволяет арендаторам не отвлекаться на второстепенные проблемы и направлять все силы на развитие бизнеса, - рассказал директор Корпорации развития Башкортостана Наиль Габбасов.

На территории индустриального парка работают 18 резидентов, которые создали в общей сложности 1,6 тысячи рабочих мест. Общий объем капитальных вложений в инфраструктуру индустриального парка составил 3,6 млрд рублей, а за последние 8 лет общий объем инвестиций резидентов парка составил 36,7 млрд рублей.

В декабре прошлого года в парке ввели в строй производственный комплекс общей площадью 20 тысяч кв. метров. На его создание в 2020-2022 годах предоставлены субсидии из республиканского бюджета в сумме 40,6 млн рублей, из федерального бюджета - в сумме 383,3 миллиона руб.

Напомним, в Башкортостане зарегистрировано 12 индустриальных парков и 18 технопарков. В индустриальных парках и технопарках создано 30,1 тыс. рабочих мест, осуществляют деятельность 168 резидентов, общий объем инвестиций которых составляет более 45 млрд рублей. Башкортостан по числу созданных и создаваемых индустриальных парков входит в тройку лидеров страны.

Радий Хабиров и Максим Решетников посетили и предприятие «Кроношпан – Башкортостан». Компания «Кроношпан» - один из крупных игроков российского рынка глубокой деревообработки, ведущий производитель древесных плит и напольных покрытий с более чем 20-летней историей присутствия на рынке России. Предприятия компании работают в Башкортостане, Московской, Калужской, Смоленской и Пензенской областях. «Кроношпан Башкортостан» занимается производством древесностружечных плит (ДСП) и ламинированных древесностружечных плит (ЛДСП). Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана. Общий объем вложенных инвестиций всего по проекту за весь период реализации составляет 18,8 млрд рублей, создано 266 новых рабочих мест. Максим Решетников поинтересовался номенклатурой выпускаемой продукции и планами по дальнейшему расширению производства. По словам директора по продажам предприятия Андрея Мымрина, сейчас на «Кроношпане» идет реализация инвестпроекта по производству плит OSB с объемом инвестиций в 2,5 млрд рублей.