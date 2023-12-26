Недвижимость

Новости Башкортостана и Уфы
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Общество
20 Марта , 12:23
ГК «Садовое кольцо» лидирует по продажам жилья в 2023 году в Уфе
Общество
15 Марта , 19:55
Средние и верхние этажи возводятся в домах первой очереди ЖК Terle Park 
Экономика
5 Марта , 15:04
Urman City стал первым уфимским ЖК, получившим международное признание в Дубае
Экономика
28 Февраля , 09:44
Более 3 млн квадратных метров жилья планируют построить в Уфе до 2030 года
Экономика
27 Февраля , 13:06
За год в Башкирии построили 3,3 млн квадратных метров жилья
Детально
15 Февраля , 10:09
Столичный подход. Как ГК «Садовое кольцо» меняет стандарты новостроек в Уфе
Экономика
11 Февраля , 16:25
Стали известны цены на жилье в Башкирии
Экономика
5 Февраля , 12:24
В Башкирии в прошлом году введены рекордные 3,31 млн квадратных метров жилья
Экономика
31 Января , 12:45
В режиме ожидания: эксперт рассказал, когда могут снизиться ставки по ипотеке
Экономика
31 Января , 10:31
В Башкирии в 2023 году построили рекордный объём жилья
Экономика
31 Января , 09:47
Эксперт рассказал, каким должен быть доход, чтобы взять ипотеку в Башкирии
Экономика
12 Января , 17:10
В Башкирии утверждена новая средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья
Экономика
26 Декабря 2023, 10:44
Минстрой Башкирии повысил рыночную стоимость «квадрата» жилья на 3,4%
Спорт
20 Декабря 2023, 00:43
В Уфе для любителей хоккея открылся бесплатный каток
Общество
15 Декабря 2023, 18:28
В Башкирии введено 2,79 млн «квадратов» жилья
Общество
15 Декабря 2023, 11:51
Покупатели квартир в Tau House получат подарки от капитана ХК «Салават Юлаев»
Общество
27 Ноября 2023, 10:00
Дольщики самого большого долгостроя Уфы начали получать ключи от квартир
Экономика
20 Ноября 2023, 13:18
За 10 месяцев в Башкирии введено в эксплуатацию 2,6 млн квадратных метров жилья
Общество
3 Ноября 2023, 15:14
В Уфе дольщики ЖК «Дом на Ленина» и «Эрмитаж-Горсовет» начали получать ключи от квартир
Экономика
5 Октября 2023, 17:14
Глава Башкирии Радий Хабиров обозначил объемы строительства жилья на ближайшие годы
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