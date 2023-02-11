Ефрейтор из Башкирии награжден Благодарностью Владимира Путина

Ефрейтор из села Мещегарово Салаватского района Башкирии Салават Сафин награжден Благодарностью Президента России Владимира Путина. Об этом «Башинформу» сообщили в ЦУР республики со ссылкой на публикацию главы муниципалитета Марса Кашапова в соцсетях.

Салават Сафин отмечен верховным главнокомандующим страны за образцовое выполнение боевых задач командования и заслуги в исполнении воинского долга.

«За большими успехами всегда стоят отважные люди! Я очень горд, что у нас есть такие ребята, которые с честью защищают свою страну. Поздравляю с получением благодарственного письма! Пусть оно всегда будет стимулом для дальнейших успехов! И я точно знаю, что Салаватом будут гордиться не только современники, но и потомки. А для подрастающего поколения это очень достойный пример для подражания. Благодарю за мужество и верность Отечеству!», — написал руководитель Салаватского района.