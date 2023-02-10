Глава Башкортостана встретился с семьями погибших участников СВО

Сегодня в селе Верхнеяркеево Илишевского района Глава Башкортостана встретился с семьями погибших участников специальной военной операции Марата Мустафина, Рустама Зиганшина, Ильгиза Сайфуллина, Эльвира Якупова и Альберта Абдуллина.

«Хочу выразить свои слова соболезнования, вы воспитали настоящих мужчин, патриотов, защитников Отечества, которые погибли, выполняя свой воинский долг. Вы знаете, что на территории специальной военной операции воюют три наших добровольческих батальона, наши мобилизованные ребята и контрактники. Спасибо вам большое вам за ваших сыновей. Наша главная задача – помнить о них и проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, их семьи и детей», - сказал Радий Хабиров, обращаясь у Зульфире Мустафиной (мама Марата Мустафина), Флюре Хаертдиновой (мама Рустама Зиганшина), Фанузе Хасбиевой (мать Ильгиза Сайфуллина), Танзиле, Талгату и Юлие Якуповым (родители и вдова Эльвира Якупова).

Глава Башкортостана предложил пройти родителям погибших ребят пройти курс лечения и реабилитации в республиканском кардиоцентре, отметив, что там для них разработана специальная программа и созданы все условия.

«Не стесняйтесь, обращайтесь в администрацию района, они выделят транспорт, вам надо подлечить свое здоровье, понимаю, что сыновей и мужей уже не вернуть, но надо жить дальше. Администрации муниципалитетов всегда должны быть на связи с родителями погибших ребят, их семьями, оказывать им помощь», - отметил Радий Хабиров.

Радий Хабиров передал ордена Шаймуратова родителям погибших воинов, которыми ребята награждены за мужество и героизм.

«Мы ощущаем постоянную заботу со стороны администрации района и сельсовета, наши просьбы сразу выполняются, нас поддерживают и наши земляки – илишевцы. Спасибо вам за личную поддержку и всем за помощь, за всегда теплое отношение», - сказали мамы погибших воинов.

Зульфира Мустафина рассказала Радию Хабирову, что в память о сыне выполнила его мечту и построила дом в его родной деревне.

Родители погибших ребят попросили Главу региона посодействовать с ремонтом одной из муниципальных дорог и решить вопрос с отоплением в одной из сельских школ. Радий Хабиров поручил главе администрации района решить эти проблемы в этом году.

Мустафин Марат Марселевич родился 15 августа 1984 года года в г. Дюртюли. В 2002 г. окончил среднюю школу №1 г. Дюртюли. 2002-2004 гг. – служба в армии. Участник боевых действий в Чеченской Республике.

2010-2015 гг. – служил по контракту в военной части 6795. В 2020 году поступил на военную службу по контракту миротворцем в Абхазию, служил в разведроте. Погиб 19 мая 2022 года. Похоронен в деревне Малотазеево Илишевского района. Награжден орденом Мужества посмертно.

Зиганшин Рустам Салаватович родился 22 марта 1986 года в г. Жанатас Джамбулской области Республики Казахстан. Окончил Мензелинский сельскохозяйственный техникум по специальности «юриспруденция». 2005-2007 гг. – служба в армии. В 2008 году заочно поступил в Башкирский государственный университет на юридический факультет. Трудовую деятельность начал в г. Оренбурге в Федеральной службе безопасности. Далее с 2010 года по 2017 год проработал в системе МВД России в г. Уфе. С 2017 г. работал в разных организациях. С 21 апреля 2022 года участвовал в специальной военной операции в составе добровольческого отряда «БАРС-9». Погиб 27 августа 2022 года. Похоронен в с. Урметово Илишевского района.

Сайфуллин Ильгиз Рамилович родился 4 июля 1994 года в с. Теляче Тамак Тукаевского района Республики Татарстан. Окончил профессиональный лицей №86 с. Верхнеяркеево. В 2013 году призван в армию. В дальнейшем служил по контракту на должности разведчика спецназа. Воинское звание: гвардии ефрейтор.

С 24 февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции. Был ранен в мае 2022 года. Погиб 7 сентября 2022 года. Похоронен в с. Аккузево Илишевского района. Награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества посмертно.

Якупов Эльвир Талгатович родился 8 мая 1988 года в с. Урметово Илишевского района. Окончил профессиональный лицей №86 с. Верхнеяркеево. 2008-2009 гг. – служба в армии. С августа 2022 года участвовал в специальной военной операции. Погиб 26 сентября 2022 г. Похоронен в с. Урметово Илишевского района.