Максим Решетников и Радий Хабиров возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратова

В Уфе министр экономического развития России Максим Решетников и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили Советскую площадь. Здесь они возложили цветы к памятнику Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Мемориальный комплекс открыли 11 октября – в День Республики Башкортостан. Он посвящён легендарному комдиву 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, его знаменитым конникам и всем защитникам Родины. Его автор – скульптор, народный художник России Салават Щербаков.

Максим Решетников и Радий Хабиров также посетили новый туристско-информационный центр, который начал работу на Советской площади. Там можно узнать о туристических маршрутах и достопримечательностях республики, экскурсиях, мероприятиях, гостиницах и заведениях города, а также купить сувениры.