В Башкирии объем приоритетных туристских инвестпроектов составил более 6,6 млрд рублей

В Башкирии в текущем году реализуется шесть приоритетных инвестпроектов в сфере туризма объемом более 6,6 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства РБ. Для поддержки туристских проектов порог их вхождения в Перечень приоритетных (это дает существенные льготы), снижен со 100 до 10 млн руб.

6 млрд руб. приходится на два проекта ООО «Садовое кольцо Белорецк» — Южный и Северный склоны всесезонного семейного курорта Мраткино, каждый стоимостью по 3 млрд руб., в каждом появится по 250 новых рабочих мест.

Также в этом перечне — дом отдыха на Павловском водохранилище, по плану ООО «Павловское» должно ввести его в текущем году. Объем инвестиций составил 381,7 млн руб., здесь будет создано 58 рабочих мест.

В январе этого года в список вошел проект ООО «Созвездие первых» по созданию оздоровительного центра в Демском районе Уфы, стоимостью 110,5 млн руб. Завершить его строительство планируется в 2024 году.

В текущем году ООО «Национальные экологические продукты» начинает строить в Бирском районе рекреационное учреждение «Лечебно-минеральные источники», инвестируя в него более 100 млн руб.

ООО «Альтаир» планирует создать горнолыжный курорт в Миякинском районе (реализация I этапа — в текущем году), объем вложений — 55,43 млн руб..

Эти организации обязались обеспечить работой по 25 человек каждая.

Кроме того, в рамках соглашения между правительством Башкирии и АО «КорпорацияТуризм.РФ» прорабатываются несколько интересных проектов в разных уголках республики. Они могут получить федеральную поддержку — как сообщал Башинформ, государство через госкомпанию оказывает инвесторам финансовую помощь на этапе строительства объектов, а после выхода на плановые показатели эффективности предприниматели могут выкупить государственную долю.

Один из проектов, который мог бы реализоваться таким образом — строительство санатория «Якутовский соленый источник» на одноименном лечебном грязевом озере в Куюргазинском районе на границе с Оренбуржьем. Сейчас там нет никакой современной инфраструктуры, а в планах — трехзвездочная гостиница на 120 номеров. Объем вложений — 1,5 млрд руб.

В Абзелиловском районе может появиться курорт «ИкеТау». Этот проект оценивается в 5 млрд руб.: трехзвездочная гостиница на 500 номеров, открытый и закрытый аквапарки, киноцентр.

Здесь же — планы на гостиницу аналогичного уровня на 120 номеров в музейном комплексе «Шульган-Таш», ее строительство обойдется в 500 млн руб. Такая же гостиница нужна в геопарке «Янган-Тау».

Уфимская компания «Аврора» планирует комплекс городских бань (более 1 млрд руб.), ГК «Таврос» собирается строить туристический комплекс с гостиницей на озере Калмашево в Чишминском районе (500 млн руб.).

С госучастием может быть наконец реализован проект сохранения исторического наследия в Караидельском районе — «Усадьба Груздева», для этого нужно 350 млн руб..