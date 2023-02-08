Прокурор Башкирии рассказал, сколько коррупционеров отправили за решетку

Криминогенная обстановка в Башкортостане стабильная, в прошлом году количество совершенных преступлений снизилось на 3%. Об этом заявил на расширенной коллегии прокуратуры республики прокурор Башкортостана Игорь Пантюшин.

«Почти на тысячу сократилось количество тяжких и особо тяжких деяний, прежде всего - убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В результате совместной работы с органами власти в республике эффективно реализуется государственная антикоррупционная политика. Общее число вскрытых нарушений возросло до пяти с лишним тысяч. По рассмотренным актам реагирования 1179 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Число примененных взысканий в виде увольнения в связи с утратой доверия увеличилось с 10 до 13. Усилена работа по возмещению ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями, в этих целях органами прокуратуры республики предъявлено 39 исков на сумму более 186 млн рублей. Общая сумма наложенных административных штрафов превысила 18 млн. Благодаря принципиальной позиции прокуроров 35 коррупционеров осуждены к реальному лишению свободы», - отметил Игорь Пантюшин.

Как писал ранее «Башинформ», Глава Башкирии Радий Хабиров положительно оценил работу прокуратуры региона и поставил перед ней новые задачи.