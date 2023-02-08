Радий Хабиров рассказал о приоритетных направлениях работы прокуратуры Башкирии в 2023 году

Прокуратура Башкортостана заслуженно входит в число ведущих в стране. Она проводит большую работу по защите социальных, трудовых, жилищных прав граждан. Органы прокуратуры республики в прошлом году выявили около 90 тысяч нарушений законодательства. Для их устранения и восстановления прав граждан приняты меры реагирования. Такие цифры по деятельности прокуратуры озвучил Глава Башкортостана Радий Хабиров на расширенной коллегии прокуратуры республики по итогам 2022 года.

«Например, в результате прокурорского вмешательства удалось добиться погашения задолженности по заработной плате в размере 823 млн рублей. В отношении недобросовестных работодателей возбуждены 33 уголовных дела. С вашим участием 625 детей-инвалидов в прошлом году обеспечены необходимыми лекарствами. Пресечены незаконные отказы в предоставлении рецептов на бесплатные медикаменты. Более 900 сирот получили законное жильё. Благодаря вашей поддержке нам удалось существенно продвинуться в решении проблем обманутых дольщиков. За два года число проблемных домов сократилось в 3 раза – со 127 до 39. Завершено расследование уголовных дел, по которым возмещён ущерб почти тысяче граждан на сумму 1,7 млрд рублей. Но наши жители просят, чтобы органы правопорядка, в том числе и прокуратура, занимали более жесткую позицию. К 2024 году мы полностью закроем вопросы, связанные с дольщиками», - сказал Радий Хабиров.

Он также отметил, что прокурорами восстановлены права более 3 тысяч граждан в жилищно-коммунальной сфере. Погашен огромный долг за потребленные энергоресурсы. Возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам неправомерного расходования средств, предназначенных для перечисления ресурсоснабжающим организациям.

Под надзорным сопровождением органов прокуратуры в рамках программных мероприятий расселено 1400 граждан, проживавших в многоквартирных аварийных домах. О решении подобных вопросов неоднократно писал «Башинформ».

«Вы успешно противостоите коррупции в органах власти. Выявлено более 2,5 тыс. нарушений в сфере государственной и муниципальной службы. По требованиям прокуроров из 1,5 тыс. нормативных актов исключены коррупциогенные факторы. Организована работа с управлением Главы республики по противодействию коррупции при проверках сведений о доходах и расходах государственных и муниципальных служащих», - подчеркнул Глава республики.

Радий Хабиров отметил и успехи в борьбе с преступностью. В результате принятых мер преступная активность снизилась на 3%, и это касается практически всех видов преступлений.

«Важно укреплять взаимодействие органов прокуратуры с региональной и местной властью, в том числе в рамках работы Антитеррористической комиссии. Главные задачи – профилактика экстремизма и терроризма, повышение защищённости критически важных и социально значимых объектов. Мы с вами понимаем, насколько серьёзными сейчас являются угрозы безопасности в стране и регионах. Рассчитываю, что и в дальнейшем мы будем так же вместе, слаженно решать стоящие перед нами важные задачи», - сказал Радий Хабиров.