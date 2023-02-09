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Глава Башкирии поручил разработать дорожную карту Евразийского музея кочевых цивилизаций

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил подготовить дорожную карту по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона после рабочего совещания в Доме республики, посвященного вопросам создания этого музея.

Концепцию музея Радий Хабиров представил в июле прошлого года. Музейный комплекс будет размещаться на территории мавзолея Тура-хана в Чишминском районе.

Участники совещания обсудили подготовку строительной площадки, обеспечение её транспортной и инженерной инфраструктурой, а также этапы возведения музейного комплекса и формирование научной базы для его дальнейшей работы.

Как сообщил директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии Данир Гайнуллин, в нескольких районах республики проведены археологические раскопки, которые дали импульс дальнейшим исследованиям периода кочевых цивилизаций и их роли в истории народов нашего региона. 

«Мы закупили современное оборудование для цифровых методов исследований, которые применяем в наших изысканиях, – рассказал Дамир Гайнуллин. – В этом году планируем провести четыре археологических экспедиции с участием экспертов из стран СНГ. Свою заинтересованность в работе с нами выразили академии наук Узбекистана и Азербайджана».

Уже в марте 2023 года на территории будущего музея начнется строительство визит-центра площадью 200 квадратных метров. В нём разместят мини-экспозицию исторических артефактов, лекционный амфитеатр, кафе и смотровую площадку.

Кроме того, рядом с музейным комплексом возведут гостиницу с рекреационной зоной, а также оборудуют территорию Центра башкирской лошади с манежами для скачек, глэмпингом, ремесленной деревней и другими этно-историческими площадками.

Глава Башкирии поручил сформировать подробную дорожную карту по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций и рекреационно-туристических объектов. Ее планируется обсудить в республиканском правительстве на следующей неделе.

«Мы понимаем общую концепцию этого масштабного проекта, его содержательную часть. Важно закрепить график и объем работ, определить ответственных за их реализацию», – заключил Радий Хабиров.

Как сообщал ранее «Башинформ», мавзолей Тура-хана, памятник XIV-XV веков, станет ключевым объектом Евразийского музея кочевых цивилизаций, который планируют построить в Чишминском районе республики.

«Мы провели большую работу – археологические раскопки с использованием современных методов исследований, научные экспедиции, изыскания, – рассказал в ходе своего большого интервью по итогам 2022 года Радий Хабиров. –  Исходим из того, что Башкортостан был административным центром кочевой цивилизации».

Ранее «Башинформ» рассказывал, что планы по строительству музея высоко оценили российские и зарубежные историки, выразившие мнение, что Евразийский музей кочевых цивилизаций вполне может стать в один ряд с объектами мирового исторического наследия.

Автор:Галина Бахшиева
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