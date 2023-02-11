Максим Решетников: «Башкортостан развивает туризм, системно используя все федеральные возможности»

На брифинге по итогам встречи с представителями туристической отрасли, состоявшейся 11 февраля в геопарке «Торатау», министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что на ней прозвучало немало дельных предложений.

«Прежде всего хочу отметить, что республика развивает туризм, системно используя все имеющиеся федеральные возможности. Недаром Башкортостан всегда в тройке лидеров по основным программам: и по поддержке местных инициатив, и по развитию событийного туризма, и по другим направлениям.

С другой стороны, республика сама активно вкладывает в эту отрасль. Если посмотреть пропорции, при том, что регион достаточно активно привлекает федеральные деньги, Башкортостан всё равно больше вкладывает из республиканского бюджета. Это говорит о том, что республика не на словах, а на деле понимает, что туризм – это приоритет.

Сегодня в вопросах сообщества представителей туриндустрии мы тоже увидели, что предприниматель системно, глубоко понимает то, что происходит. И те предложения, которые прозвучали, – это, в принципе, готовые инициативы, которые надо реализовать. Тот же пример по поводу выплат туроператору в связи с выездным туризмом, например, в Беларусь. Конечно, это все надо исправлять. Были и быстрые решения, которые просто надо принять, и системные вещи. Например, тема градостроительного регулирования деревень, чтобы все они были в едином стиле, и т. д. А это уже долгие проекты. Все, что сегодня прозвучало, было по делу. И мы всё возьмём в работу».

«Нам сегодня было важно показать нашему коллеге, министру экономического развития России Максиму Геннадьевичу Решетникову, как развивается туризм в Башкортостане. Для этого мы приехали в геопарк «Торатау». У нас несколько таких точек. Мы показываем, что усилиями государства, туристической индустрии, малого бизнеса идёт определённое формирование точек для туристической привлекательности.

Что касается новых точек, у нас слаженная системная работа, которая не первый год идёт по разным направлениям. Это формирование индустрии придорожного сервиса, новых туристических маршрутов, дальнейшее развитие санаторно-курортной сети. Это оформление и приведение в порядок десятков интересных туристических объектов: археологических, культурных, исторических, природных. Это то, чем мы занимаемся. Пещера Шульган-Таш, Евразийский музей кочевых цивилизаций, Воскресенский медеплавильный завод… Скоро мы придём в Тирлян в Белорецком районе на территорию бывшего медеплавильного завода. Уникальный медеплавильный завод был в Каге, где сохранились его останки. Есть там и мечеть позапрошлого века.

Всё это требует определённого времени. И даже по росту туристического потока к нам мы понимаем, что на правильном пути. Поэтому продолжим открывать Башкортостан для жителей республики и всей России», - сказал Глава Башкирии Радий Хабиров.