В Уфе полностью заменят уличное освещение

В Уфе полностью обновят систему освещения. Как сообщил депутатам горсовета глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, 6 февраля власти города подписали энергосервисный контракт на полную замену освещения в Уфе – это порядка 47 тысяч светильников по всему городу. В результате экономия электроэнергии составит 60% от потребляемого сейчас ресурса.

«Переходим на белый яркий свет. Город станет уютнее и безопаснее», - сказал мэр.

Кроме того, как сообщал «Башинформ», в течение минувшего года в рамках проекта «Чистое небо» было сделано освещение в пригородных поселках Елкибаево, Карпово, Самохваловка, Федоровка, Базилевка, Новая Максимовка, Цветы Башкирии, на территории Кордона №5, а также в Непейцевском дендропарке и сквере Маяковского.